Gümüş fiyatlarında sert satışların ardından toparlanma başladı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 16 değer kaybeden ons gümüş, yeni haftada yüzde 4,05 yükselerek 42,70 dolara ulaştı. Küresel yatırım bankası Morgan Stanley'nin 2027 yılının ikinci yarısına ilişkin 71,40 dolarlık fiyat tahmini dikkat çekti. Bankanın öngörüsü, cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 74'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

GÜMÜŞ 121 DOLARDAN 41 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Değerli metaller piyasasında 2026 yılının en sert fiyat hareketlerinden bazılarına sahne olan gümüş, ocak ayında 121,58 dolara kadar yükselmişti.

Bir hafta önce 48,80 dolar seviyesinde işlem gören ons gümüş, geçtiğimiz cuma günü yaklaşık 41 dolardan kapanış yaptı. Böylece değerli metalin haftalık kaybı yüzde 16'ya ulaşırken ocak ayındaki zirvesine göre düşüşü yüzde 66'yı aştı.

Gümüş, 23 Kasım Pazartesi günü ise yüzde 4,05 değer kazanarak 42,70 dolara yükseldi.

Gri metal 24 Kasım TSİ 08.51 itibarıyla ise yüzde 0,06 yükselişle 42,45 dolar bandında seyrediyor.

FED BEKLENTİLERİ GÜMÜŞ FİYATLARINI HAREKETLENDİRDİ

Yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

Faiz artırımı beklentilerindeki zayıflama, faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelik talebi destekledi.

GÜMÜŞ FONLARINA YENİDEN PARA GİRİŞİ BAŞLADI

Küresel gümüş yatırım ürünlerinde yılın ilk yarısında yaşanan fon çıkışlarının bir bölümü telafi edildi.

Haziran sonundan 3 Kasım'a kadar gümüş yatırım ürünlerine toplam 24 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

MORGAN STANLEY'DEN GÜMÜŞ İÇİN 71,40 DOLAR TAHMİNİ

Morgan Stanley, gümüşün 2027 yılının ikinci yarısında ons başına 71,40 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bankanın tahmini, farklı fiyat seviyeleri üzerinden değerlendirildiğinde şu oranlara işaret ediyor:

Gümüş fiyatı Morgan Stanley tahmini Öngörülen artış 41,00 dolar 71,40 dolar %74,15 42,70 dolar 71,40 dolar %67,21

Bununla birlikte Morgan Stanley, endüstriyel talepteki zayıflık nedeniyle gümüşün önümüzdeki dönemde altının gerisinde kalabileceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS'TAN GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA FAİZ UYARISI

Morgan Stanley'nin yükseliş beklentisine karşılık Goldman Sachs, yüksek faiz ortamının gümüş fiyatları açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Bankaya göre Fed'in 2027'nin ilk aylarına kadar faiz artırımlarını sürdürmesi, gümüşe yönelik yatırımcı talebini sınırlayabilir.

Gümüşün faiz getirisi sağlamaması, yüksek faiz dönemlerinde yatırımcıların tahvil gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olabiliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Altından farklı olarak endüstriyel kullanım alanı da geniş olan gümüşün fiyatı, yatırımcı talebinin yanı sıra küresel sanayi üretiminden de etkileniyor.

Güneş panelleri, elektronik ürünler ve elektrikli araçlarda kullanılan gümüş açısından küresel ekonomik büyüme, endüstriyel talep, Fed'in faiz kararları ve dolar endeksindeki hareketlilik önümüzdeki dönemde önem taşıyacak.