Artan enflasyonist baskılar ve düşen alım gücü karşısında tüketicilerin "değer odaklı" alışverişe yöneldiğini belirten dev banka, sektördeki hisseler için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. HSBC'nin sektördeki favori hissesi ise BİM oldu.

HSBC Global Investment Research tarafından hazırlanan raporda, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist baskıların Türkiye'de hanehalkının alım gücünü sınırlamaya devam ettiği vurgulandı.

2026 yılının ilk yarısının görece savunmacı bir seyirle geride kaldığını ifade eden analistler, yılın ikinci yarısı ve 2027 yılı için daha zorlu bir faaliyet ortamı öngörüyor.

TÜKETİCİ TALEBİNDE İKİNCİ YARI MARJ BASKISI BEKLENİYOR

Raporda, tüketici talebinde hissedilir bir toparlanmanın büyük ölçüde Ocak 2027’de yapılacak ücret artışlarının boyutuna bağlı olacağı kaydedildi.

Muhtemel faiz indirimlerinin sektöre bir miktar destek verebileceği belirtilse de 2026’nın ikinci yarısında marjlar üzerindeki baskının artacağı tahmin ediliyor.

Tüketicilerin harcama alışkanlıklarında daha seçici davrandığını belirten HSBC analistleri; uygun fiyatlı gıda hizmetleri ile indirim marketlerinin (diskont perakende) dayanıklılıkları ve faaliyet kaldıraçları sayesinde ön plana çıkacağını değerlendirdi.

Hazır giyim tarafında temkinli duruş sürerken, içecek sektöründe ise 2027 yılı için ambalaj maliyet artışlarının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

HSBC'NİN TAKİP ETTİĞİ HİSSELER, HEDEF FİYATLAR VE TAVSİYELER

HSBC, raporda iki dev gıda/içecek hissesinde hedef fiyat revizyonuna gitti:

Anadolu Efes: Bira grubu hacimlerindeki baskı nedeniyle hedef fiyat 23,00 TL'den 21,00 TL'ye düşürüldü; tavsiye "Tut" olarak korundu.

Bira grubu hacimlerindeki baskı nedeniyle hedef fiyat düşürüldü; tavsiye olarak korundu. Ülker: Aşağı yönlü tahmin revizyonlarıyla hedef fiyat 150,00 TL'den 120,00 TL'ye indirildi ancak "Al" tavsiyesi sürdürüldü.

Aşağı yönlü tahmin revizyonlarıyla hedef fiyat indirildi ancak tavsiyesi sürdürüldü. Sektörün Favorisi BİM: HSBC, uygun fiyat stratejisiyle öne çıkan BİM’i sektördeki birincil tercihi olarak ilan etti.

HSBC 13 Ekim 2026 Tüketici Sektörü Hisse Tablosu:

HSBC’nin 13 Ekim 2026 tarihli "Turkish Consumers" raporunda yer alan Türk Tüketici Sektörü Hisse Tablosu talep ettiğiniz formatta aşağıdadır:

Şirket Hedef Fiyat (TL) Tavsiye Anadolu Efes 21,00 Tut BİM 520,00 Al Coca-Cola İçecek 100,00 Al DO & CO 13.500,00 Al Mavi 60,00 Al Migros 700,00 Al Şok 85,00 Al Tab Gıda 360,00 Al Ülker 120,00 Al

(Kaynak: HSBC Global Investment Research - 13 Ekim 2026 )

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