Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding (KCHOL) hisseleri, yıllar öncesine uzanan dikkat çekici bir anlaşmazlıkla gündeme geldi. 1990 yılında bozdurulması amacıyla emanet edilen milyonlarca hisse, aradan geçen yıllarda değer kazanırken hisselerin kime ait olduğu konusunda başlayan hukuki mücadele devam ediyor.

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, matbaacı Talat Uzunoğlu'nun çalışanı ve ortağı olarak anılan Ahmet Ertan Güngör'e teslim ettiği hisseler, Güngör'ün hayatını kaybetmesinin ardından kayıplara karıştı. Yıllar sonra bulunan ıslak imzalı bir makbuz ise anlaşmazlığı yargıya taşıyan önemli belgelerden biri oldu.

5 MİLYON 250 BİN ADET KOÇ HOLDİNG HİSSESİNİ EMANET ETTİ

Uzunoğlu ailesinin matbaacılık geçmişi, 1914 yılında Servet-i Fünun dergisine kadar uzanıyor. Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Talat Uzunoğlu, 1947 yılında henüz 7 yaşındayken sektöre adım attı. 1960 yılında ise İstanbul Cağaloğlu'nda Talat Matbaası'nı kurdu.

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar için protokol hediyeleri hazırlayan matbaa, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e sunulan Osmanlı fermanı cildi ve eski ABD Başkanı Barack Obama'ya verilen özel hediyeler gibi önemli çalışmalara imza attı.

Uzunoğlu, 1990 yılında iş yerini Avcılar'a taşırken Koç Holding için gerçekleştirdiği promosyon çalışmaları karşılığında aldığı 5 milyon 250 bin adet hisseyi, bozdurulması amacıyla Ahmet Ertan Güngör'e teslim etti.

Güngör'ün ise hisselerin yükselişte olduğunu belirterek senetleri bir aracı kuruma yatırdığı aktarıldı.

EMANET EDİLEN HİSSELER ÖLÜMÜN ARDINDAN KAYBOLDU

Ahmet Ertan Güngör, 1993 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre Güngör, ölümünden önce ailesine çek ve nakit tahsilatların Talat Uzunoğlu'na verilmesini vasiyet etti.

Ancak Güngör'ün ailesiyle iletişime geçen Uzunoğlu, hisseleri geri alamadı.

Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Koç Holding nezdinde hisselerin izini sürmeye başladı.

1997 yılına ait kayıtlarda, söz konusu hisselerin Güngör'ün yasal mirasçıları olan eşi ve oğlu tarafından teslim alınarak nakde çevrildiğinin belirlendiği öne sürüldü.

KAYBOLAN MAKBUZ 21 YIL SONRA BULUNDU

Yıllarca devam eden arayışta en önemli gelişme, 2011 yılında yaşandı.

Taşınma sırasında kaybolan ve hisselerin aracı kuruma teslim edildiğini gösteren 18 Eylül 1992 tarihli, 067 numaralı ıslak imzalı makbuz, tam 21 yıl sonra bir klasörün içinde bulundu.

Uzunoğlu, belgenin ortaya çıkmasının ardından 2012 yılında Bakırköy Adliyesi'nde dava açarak zararının karşılanmasını talep etti.

Açılan davada başlangıçta 500 bin TL tazminat istendi.

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNİN DEĞERİ 1,4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Aradan geçen yıllarda Koç Holding'in geçirdiği birleşmelerin ardından anlaşmazlığa konu hisse miktarının yaklaşık 6,7 milyon adede ulaştığı belirtildi.

Söz konusu hisselerin güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 1,4 milyar TL olduğu ifade edildi.

Böylece 1990 yılında bozdurulması amacıyla teslim edilen hisseler, milyarlarca liralık bir hukuk mücadelesinin merkezine yerleşti.

TSİ 14.17 itibarıyla bir lot KCHOL 211,60 TL ediyor.

GÜNGÖR AİLESİ İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Davada karşı taraf olan Güngör ailesi ise Ahmet Ertan Güngör'ün yalnızca çalışan değil, şirketin ortağı olduğunu savunuyor.

Aile, bu gerekçeyle davanın reddini talep ederken hisselerin mülkiyetine ilişkin anlaşmazlık yargı sürecinde değerlendirilmeye devam ediyor.

Tarafların farklı iddialarda bulunduğu ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararının aktarılmadığı dosyada, milyarlık hisselerin hukuki akıbeti belirsizliğini koruyor.