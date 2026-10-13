Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30 zam ihtimallerine göre hesaplamalar yapıldı. Bu senaryolara göre mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 13 Ekim tarihli yazısında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik olası artışları değerlendirdi. Erdem'in hesaplamalarında, yıl sonu enflasyon beklentileri asgari ücret zammına ilişkin senaryolarda öne çıktı.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, emekli aylıklarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlı bir formülle belirlenmiyor. Ancak enflasyon verileri, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değerlendirmelerinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Faruk Erdem'in değerlendirmesine göre, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin zam oranı ise komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75,50 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre yüzde 25 zam uygulanması halinde yeni net ücret 35 bin 94,38 TL seviyesine ulaşacak.

Brüt asgari ücretin de mevcut 33 bin 30 TL'den 41 bin 287,50 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA YENİ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrete yüzde 30 artış yapılması durumunda net ücret yaklaşık 36 bin 498 TL'ye çıkacak. Brüt asgari ücret ise 42 bin 939 TL seviyesine yükselecek.

OVP ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada ise net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL olması öngörülüyor.

Faruk Erdem'in yazısında yer verilen zam senaryoları şöyle:

Zam senaryosu Zam oranı Tahmini net asgari ücret Birinci senaryo %25 35.094 TL OVP enflasyon tahmini %28,4 36.049 TL Üçüncü senaryo %30 Yaklaşık 36.498 TL

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA DA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Faruk Erdem'in değerlendirmesinde emekli ve memur maaşlarına ilişkin beklentiler de yer aldı. Yazıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon artışının yüzde 9-10 aralığında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında olabileceği ifade edildi.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alması beklenirken, maaş artışlarının sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanı üzerinde de etkili olması öngörülüyor.