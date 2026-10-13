Google Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos 2026 ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Ağustos ayında verilen 4,1 milyar dolarlık cari fazlaya işaret eden Şimşek, Türkiye'nin son 26 yıldaki 1,1 trilyon dolarlık dev enerji faturasını açıklayarak yeşil dönüşümün stratejik önemini vurguladı.

TCMB'nin Ağustos 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdiğini açıklayan Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın ise 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Cari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdi Cari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdi

"CARİ AÇIK YÖNETİLEBİLİR SEVİYELERDE KALACAK"

Mal ihracatındaki artışın ve hizmet gelirlerinin sergilediği güçlü performansın cari dengeye önemli destek sağladığını belirten Şimşek, "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek IMF toplantılarına neden katılmayacağını açıkladı Bakan Şimşek IMF toplantılarına neden katılmayacağını açıkladı

26 YILDA 1,1 TRİLYON DOLARLIK ENERJİ İTHALATI

Türkiye'nin kronik dış ticaret açığındaki en büyük pay sahibi olan enerji ithalatına dikkat çeken Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatı için ödenen toplam tutarın 1,1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Söz konusu dev faturanın büyüklüğünü çarpıcı verilerle göz önüne seren Bakan Şimşek, bu tutarın:

• Aynı dönemde oluşan toplam cari açığın 1,6 katına,

• Türkiye’nin mevcut brüt dış borç stokunun ise 2 katına karşılık geldiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda enerji arz risklerinin arttığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Şimşek, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli altyapının güçlendirilmesinin enerji arz güvenliğini sağladığını belirtti.

Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların orta ve uzun vadede Türkiye'yi küresel fiyat şoklarına karşı koruyacağını ifade etti.

HİZMET İHRACATINDA YENİ PAZAR VE KATMA DEĞER HEDEFİ

Dış ticarette pazar çeşitliliğini artırma ve katma değerli ihracatı ön plana çıkarma hedeflerine değinen Şimşek, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) aracılığıyla yeni pazarlara erişimin genişletileceğini duyurdu.

Özellikle sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında Türkiye'nin rekabet gücünü daha da yükseltmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hisseleri tabana koşan Bulls Girişim'den (BULGS) tedbir açıklamasıHisseleri tabana koşan Bulls Girişim'den (BULGS) tedbir açıklaması
Hisseleri 1 TL sınırındaki holdingde ortaktan milyonluk alımHisseleri 1 TL sınırındaki holdingde ortaktan milyonluk alım

Google Haberler