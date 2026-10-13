Ağustos ayında verilen 4,1 milyar dolarlık cari fazlaya işaret eden Şimşek, Türkiye'nin son 26 yıldaki 1,1 trilyon dolarlık dev enerji faturasını açıklayarak yeşil dönüşümün stratejik önemini vurguladı.

TCMB'nin Ağustos 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdiğini açıklayan Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın ise 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

"CARİ AÇIK YÖNETİLEBİLİR SEVİYELERDE KALACAK"

Mal ihracatındaki artışın ve hizmet gelirlerinin sergilediği güçlü performansın cari dengeye önemli destek sağladığını belirten Şimşek, "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

26 YILDA 1,1 TRİLYON DOLARLIK ENERJİ İTHALATI

Türkiye'nin kronik dış ticaret açığındaki en büyük pay sahibi olan enerji ithalatına dikkat çeken Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatı için ödenen toplam tutarın 1,1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Söz konusu dev faturanın büyüklüğünü çarpıcı verilerle göz önüne seren Bakan Şimşek, bu tutarın:

• Aynı dönemde oluşan toplam cari açığın 1,6 katına,

• Türkiye’nin mevcut brüt dış borç stokunun ise 2 katına karşılık geldiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda enerji arz risklerinin arttığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Şimşek, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli altyapının güçlendirilmesinin enerji arz güvenliğini sağladığını belirtti.

Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların orta ve uzun vadede Türkiye'yi küresel fiyat şoklarına karşı koruyacağını ifade etti.

Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir. Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2026

HİZMET İHRACATINDA YENİ PAZAR VE KATMA DEĞER HEDEFİ

Dış ticarette pazar çeşitliliğini artırma ve katma değerli ihracatı ön plana çıkarma hedeflerine değinen Şimşek, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) aracılığıyla yeni pazarlara erişimin genişletileceğini duyurdu.

Özellikle sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında Türkiye'nin rekabet gücünü daha da yükseltmeye kararlı olduklarını kaydetti.