Temmuz ayında 35 TL'den halka arz edilen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisselerinde sert fiyat hareketleri devam ediyor.

Fon krizi sonrası düşüşe geçen hissede 16 günlük taban serisi 8 Ekim'de sona ermiş, ardından 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki günlük tavan hareketi yaşanmıştı. Ancak hisseler 13 Ekim Salı günü yeniden taban seviyesine geriledi.

KARCL hisseleri 229 TL seviyesinden 43,38 TL'ye kadar gerilerken, iki günlük yükselişin ardından 52,45 TL'ye ulaşmıştı. Hisse, 13 Ekim saat 13.45 itibarıyla yüzde 10 değer kaybıyla 42,50 TL seviyesinde işlem gördü.

KARCL hisselerinde haftalık kayıp yüzde 11,83'e, aylık kayıp ise yüzde 79,67'ye ulaştı.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

13 Ekim 2026 saat 13.45 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımına göre, KARCL hisselerinde en fazla net alım yapan kurum QNB oldu. QNB'yi Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım takip etti.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) QNB 163.430 25,02 43,896 Halk Yatırım 154.376 23,63 42,751 Ziraat Yatırım 66.289 10,15 45,132 Deniz Yatırım 43.938 6,73 43,012 TEB 37.990 5,82 43,736 Diğer 187.147 28,65 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise Garanti Yatırım ilk sırada yer aldı. Garanti Yatırım'ın net satış miktarı 265 bin lotu aşarken, A1 Capital ve İş Yatırım da en fazla satış yapan kurumlar arasında yer aldı.

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) Garanti Yatırım -265.233 40,61 42,44 A1 Capital -147.439 22,57 40,843 İş Yatırım -88.977 13,62 43,325 Midas -47.205 7,23 40,045 Yapı Kredi Yatırım -33.093 5,07 53,563 Diğer -71.223 10,90 —

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