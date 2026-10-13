Borsa pozitif seyirdeyken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. BORLS, GATEG, HDFGS tavan, TERA, TEHOL, KTLEV taban olan hisseler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,98 yükselişle 12.269 puandan işlem gördü.
Endeksteki yükseliş sürerken, hisse senetlerinde de hareketlilik yaşandı. BORLS, GATEG, HDFGS, IZFAS ve POLTK yüzde 10 değer kazanarak günün en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. Düşüş tarafında ise TERA, TEHOL, KTLEV, BIGEN ve KARCL yüzde 10 kayıpla öne çıktı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Saat 13.00 itibarıyla paylaşılan piyasa verilerine göre BORLS, GATEG, HDFGS, IZFAS ve POLTK yüzde 10 yükselişle listenin ilk sıralarında yer aldı.
|Hisse kodu
|Şirket
|Fiyat (TL)
|Değişim
|BORLS
|Borlease Otomotiv
|2,31
|%10,00
|GATEG
|Gate Group Teknoloji
|171,60
|%10,00
|HDFGS
|Hedef Girişim Sermayesi
|1,76
|%10,00
|IZFAS
|İzmir Fırça Sanayi
|16,94
|%10,00
|POLTK
|Politeknik Metal
|3.850,00
|%10,00
|PKART
|Plastikkart
|97,45
|%9,99
|UFUK
|Ufuk Yatırım Yönetim
|399,25
|%9,99
|ARTMS
|Artemis Halı
|32,44
|%9,97
|PRZMA
|Prizma Press Matbaacılık
|13,47
|%9,96
|CRDFA
|Creditwest Faktoring
|17,12
|%9,96
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Yükselişin yanında bazı hisselerde sert kayıplar da görüldü. TERA, TEHOL, KTLEV, BIGEN ve KARCL saat 13.00 itibarıyla yüzde 10 düşüşle en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.
|Hisse kodu
|Şirket
|Fiyat (TL)
|Değişim
|TERA
|Tera Yatırım Menkul Değerler
|30,42
|%-10,00
|TEHOL
|Tera Yatırım Teknoloji Holding
|5,85
|%-10,00
|KTLEV
|Katılımevim Tasarruf Finansman
|7,92
|%-10,00
|BIGEN
|Birleşim Grup Enerji
|19,17
|%-10,00
|KARCL
|Kardemir Çelik
|42,50
|%-10,00
|BURVA
|Burçelik Vana Sanayi
|448,00
|%-9,99
|RALYH
|Ral Yatırım Holding
|33,16
|%-9,99
|ALKLC
|Altınkılıç Gıda
|63,55
|%-9,99
|KLRHO
|Kiler Holding
|11,54
|%-9,98
|TRHOL
|Tera Finansal Yatırımlar
|550,00
|%-9,98
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