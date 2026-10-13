Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,98 yükselişle 12.269 puandan işlem gördü.

Endeksteki yükseliş sürerken, hisse senetlerinde de hareketlilik yaşandı. BORLS, GATEG, HDFGS, IZFAS ve POLTK yüzde 10 değer kazanarak günün en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı. Düşüş tarafında ise TERA, TEHOL, KTLEV, BIGEN ve KARCL yüzde 10 kayıpla öne çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Saat 13.00 itibarıyla paylaşılan piyasa verilerine göre BORLS, GATEG, HDFGS, IZFAS ve POLTK yüzde 10 yükselişle listenin ilk sıralarında yer aldı.

Hisse kodu Şirket Fiyat (TL) Değişim BORLS Borlease Otomotiv 2,31 %10,00 GATEG Gate Group Teknoloji 171,60 %10,00 HDFGS Hedef Girişim Sermayesi 1,76 %10,00 IZFAS İzmir Fırça Sanayi 16,94 %10,00 POLTK Politeknik Metal 3.850,00 %10,00 PKART Plastikkart 97,45 %9,99 UFUK Ufuk Yatırım Yönetim 399,25 %9,99 ARTMS Artemis Halı 32,44 %9,97 PRZMA Prizma Press Matbaacılık 13,47 %9,96 CRDFA Creditwest Faktoring 17,12 %9,96

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yükselişin yanında bazı hisselerde sert kayıplar da görüldü. TERA, TEHOL, KTLEV, BIGEN ve KARCL saat 13.00 itibarıyla yüzde 10 düşüşle en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

Hisse kodu Şirket Fiyat (TL) Değişim TERA Tera Yatırım Menkul Değerler 30,42 %-10,00 TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding 5,85 %-10,00 KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman 7,92 %-10,00 BIGEN Birleşim Grup Enerji 19,17 %-10,00 KARCL Kardemir Çelik 42,50 %-10,00 BURVA Burçelik Vana Sanayi 448,00 %-9,99 RALYH Ral Yatırım Holding 33,16 %-9,99 ALKLC Altınkılıç Gıda 63,55 %-9,99 KLRHO Kiler Holding 11,54 %-9,98 TRHOL Tera Finansal Yatırımlar 550,00 %-9,98

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