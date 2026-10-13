Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 1 Temmuz 2026 – 30 Eylül 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 27 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: KAP

ASELSAN'ın açıklayacağı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, yatırımcılar tarafından takip edilecek.

ASELS hisseleri yazım sırasında yüzde 2,12'lik yükselişle 349 TL'den işlem gördü.

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