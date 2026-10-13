Kurum, daha önce 154,07 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 156,90 TL'ye yükseltirken, hisse için tavsiyesini “Tut”tan “Al”a çıkardı.

13 Ekim 2026 tarihli değerlendirmede Ülker hisselerinin son fiyatı 85,75 TL olarak yer aldı. Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre, kurumun belirlediği 156,90 TL'lik hedef fiyat yaklaşık yüzde 82,97 prim potansiyeline işaret etti.

Ülker hissesi için hedef fiyat 156,90 TL oldu

Deniz Yatırım'ın güncel değerlendirmesine göre Ülker hisselerinde hedef fiyat 2,83 TL artırıldı. Hedef fiyat revizyonuna, tavsiyedeki değişiklik de eşlik etti.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 156,90 TL 85,75 TL Al %82,97

ULKER hisseleri yazım sırasında yüzde 1,89'luk düşüş ile 85,75 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.