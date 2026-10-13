Google Haberler

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ele alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan taslak metinle, gurbetçilerin yıllardır talep ettiği iki temel sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren iki önemli yasal düzenleme için kollar sıvandı.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık olan yabancı plakalı araç düzenlemesiyle, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen binek araçların kullanım hakları esnetiliyor.

Mevcut uygulamada araçların Türkiye’de kalış süresi azami 2 yıl (730 gün) ile sınırlandırılırken, hazırlanan yeni taslakla bu sürenin uzatılmasının önü açılıyor.

Planlanan modele göre 2 yıllık yasal süreyi dolduran gurbetçiler, araçlarını yurt dışına çıkarmak zorunda kalmadan her ilave yıl için belirlenecek harç veya vergiyi ödeyerek Türkiye’deki kullanım süresini uzatabilecek.

Çifte vatandaşlara Türkiye'de askerlik muafiyeti Çifte vatandaşlara Türkiye'de askerlik muafiyeti

Gurbetçiye yıllık vergi: Yabancı plakalı araçlara ek süre yolda, Görsel 1

ÇİFTE VATANDAŞLARA ASKERLİK KOLAYLIĞI

Taslakta yer alan bir diğer kritik başlık ise yurt dışında çifte vatandaşlık statüsünde bulunan gurbetçilerin askerlik durumu oldu.

Yaşadıkları ülkelerde zorunlu veya muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların, bu hizmetlerinin Türkiye’de de geçerli sayılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturuluyor.

Gurbetçiye yıllık vergi: Yabancı plakalı araçlara ek süre yolda, Görsel 2

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

14 Mayıs 2023 seçim vaatleri arasında da yer alan her iki düzenleme üzerindeki teknik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Taslak metin, son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından değerlendirilerek onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirine sunulacak.

Yasal düzenlemelerin Meclis gündemine gelerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Hürriyeti

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik Holding'in patronundan dev hisse alımı!Pasifik Holding'in patronundan dev hisse alımı!
Bakan Şimşek IMF toplantılarına neden katılmayacağını açıkladıBakan Şimşek IMF toplantılarına neden katılmayacağını açıkladı

Google Haberler