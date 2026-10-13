Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren iki önemli yasal düzenleme için kollar sıvandı.

Gündemdeki en dikkat çekici başlık olan yabancı plakalı araç düzenlemesiyle, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen binek araçların kullanım hakları esnetiliyor.

Mevcut uygulamada araçların Türkiye’de kalış süresi azami 2 yıl (730 gün) ile sınırlandırılırken, hazırlanan yeni taslakla bu sürenin uzatılmasının önü açılıyor.

Planlanan modele göre 2 yıllık yasal süreyi dolduran gurbetçiler, araçlarını yurt dışına çıkarmak zorunda kalmadan her ilave yıl için belirlenecek harç veya vergiyi ödeyerek Türkiye’deki kullanım süresini uzatabilecek.

ÇİFTE VATANDAŞLARA ASKERLİK KOLAYLIĞI

Taslakta yer alan bir diğer kritik başlık ise yurt dışında çifte vatandaşlık statüsünde bulunan gurbetçilerin askerlik durumu oldu.

Yaşadıkları ülkelerde zorunlu veya muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların, bu hizmetlerinin Türkiye’de de geçerli sayılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturuluyor.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

14 Mayıs 2023 seçim vaatleri arasında da yer alan her iki düzenleme üzerindeki teknik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Taslak metin, son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından değerlendirilerek onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirine sunulacak.

Yasal düzenlemelerin Meclis gündemine gelerek kısa sürede yasalaşması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Hürriyeti