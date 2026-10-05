Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, art arda gelen ÖTV düzenlemeleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi sabah saatlerinden itibaren "Bugün benzin litre fiyatı ne kadar?" ve "Motorine indirim geldi mi?" sorularının yanıtını arıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tabelalar bu gece yarısı büyük bir indirimle yeniden değişecek. İşte il il, istasyon serbest piyasasına göre 5 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi...

MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin (mazot) fiyatlarında tabelaları aşağı çekecek önemli bir indirim hazırlığı başladı. Bu gece yarısından itibaren, 6 Ekim Salı günü saat 00.01'de geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

Motorine gelecek bu indirimle birlikte 3 gün içinde 2 kez fiyat düşüşü yapılmış olacak. Motoinde daha önce 3 Ekim tarihinde 2,22 TL indirim yapılmıştı.

5 EKİM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.60 TL

Motorin litre fiyatı: 95.00 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 94.90 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.60 TL

Motorin litre fiyatı: 96.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 96.40 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Brent petrolde son durum

5 Ekim 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla küresel enerji piyasalarında hareketlilik sürüyor. Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi olan Brent petrolün varil fiyatı güne %0,85 düşüşle 101,73 dolar seviyesinden başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV dahil Rafineri Satış Fiyatı oluşturulur. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı netleştirilir.