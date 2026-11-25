Altın fiyatlarında satış baskısı sürerken, Theo Network Yatırım Direktörü Iggy Ioppe'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. "Düşük altın fiyatlarının ilacı düşük altın fiyatlarıdır" diyen uzman, kısa vadede düşüşün devam edebileceğini ancak gerileyen fiyatların yeni bir talep dalgası yaratarak yükselişin zeminini hazırlayabileceğini belirtti. Çin, Hindistan ve merkez bankalarına dikkat çeken Ioppe, altın fiyatlarındaki düşüşü tersine çevirebilecek dört kritik gelişmeyi de sıraladı.

"DÜŞÜK ALTIN FİYATLARININ İLACI DÜŞÜK ALTIN FİYATLARIDIR"

Altın fiyatlarında kısa vadede düşüşün devam edebileceğini belirten Ioppe, yatırımcıların değerli metalin uzun vadeli değerini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Emtia piyasalarında yüksek fiyatların kendi çözümünü yarattığına ilişkin yaygın görüşün tersinin de geçerli olduğunu ifade eden Ioppe, "Düşük altın fiyatlarının ilacı düşük altın fiyatlarıdır" dedi.

Ioppe, altın piyasasındaki yatırımcıları iki gruba ayırdı:

Fiyat hareketlerini güçlendiren, momentum odaklı yatırımcılar

Fiyatlar düştükçe alımlarını artıran, piyasayı dengeleyici alıcılar

Şu anda momentum odaklı yatırımcıların piyasaya hakim olduğunu belirten Ioppe, düşük fiyatların zamanla merkez bankalarının, mücevher tüketicilerinin ve bireysel yatırımcıların fiziki altın talebini artırabileceğini kaydetti.

İHA

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ALTIN TALEBİ YENİDEN CANLANABİLİR

Bazı merkez bankalarının altın alımları için sabit bütçelerle hareket ettiğine dikkat çeken Ioppe, fiyatların düşmesi halinde bu kurumların aynı bütçeyle daha fazla altın satın alabileceğini belirtti.

Düşük fiyatların, tüketicilerin fiyat değişimlerine karşı özellikle duyarlı olduğu Çin ve Hindistan'da mücevher talebini de yeniden canlandırabileceğini ifade etti.

Ioppe ayrıca altının tarihi yükselişi sırasında piyasanın dışında kalan yatırımcıların önemli bir birikmiş talep oluşturabileceğini söyledi. Görüştüğü çok sayıda Wall Street ve Silikon Vadisi yatırımcısının portföyünde hâlâ altın bulunmadığını aktardı.

ALTININ SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUYACAĞINI SAVUNDU

Hisse senetlerinde yaşanan sert düşüşlerin bir şirketin iş modelindeki temel sorunlardan kaynaklanabileceğini belirten Ioppe, altının son satış dalgasına rağmen temel değerini koruduğunu savundu.

Ioppe, altının en azından satın alma gücünü koruyacağını düşündüğünü ifade etti.

25 Kasım 2026 TSİ 11.10 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle;

Altın türü Alış fiyatı Satış fiyatı Değişim (%) Gram altın 5.746,57 TL 5.747,46 TL -0,67 Çeyrek altın 9.194,58 TL 9.392,24 TL -0,67 Ons altın 3.522,39 dolar 3.523,15 dolar -1,09

ABD'DE REEL TAHVİL GETİRİLERİ YÜZDE 2,9'A YÜKSELDİ

Altın piyasasında satış baskısının devam etme ihtimalini dışlamayan Ioppe, ABD'nin kötüleşen mali görünümü karşısında yüksek reel getirilerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorguladı.

ABD'nin 10 yıl vadeli enflasyona endeksli Hazine tahvillerinin (TIPS) getirisinin bir yıl önceki yüzde 1,8 seviyesinden yaklaşık yüzde 2,9'a yükseldiğine dikkat çekti.

Ioppe'nin analizine göre, söz konusu artışın yaklaşık üçte ikisi ABD'de daha sıkı para politikası beklentilerinden, kalan üçte biri ise ABD hükümetinin kredi değerliliğine ilişkin artan endişelerden kaynaklanıyor.

Yüksek reel getirilerin kısa vadede ABD tahvillerini altına kıyasla daha cazip hale getirdiğini belirten Ioppe, yatırımcıların zamanla bu getirilerin bir bölümünün artan kamu borcu riskinin karşılığı olduğunu fark edebileceğini söyledi.

FED'İN YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ KONUSUNDA UYARDI

Ioppe, tahvil piyasalarının Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme kapasitesi konusunda aşırı iyimser olabileceği uyarısında bulundu.

Fed'in siyasi baskılara karşı direnebilmesinin finansal piyasalardaki güvenilirliğini artırdığını belirten Ioppe, küresel ekonomik parçalanmanın ve artan ticaret engellerinin yapısal enflasyon baskısı yaratmaya devam ettiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINI YENİDEN YÜKSELTEBİLECEK GELİŞMELERİ SIRALADI

Ioppe, altın piyasasındaki mevcut eğilimin tersine dönmesini sağlayabilecek gelişmeleri şöyle sıraladı:

ABD'de istihdam verilerinin zayıflaması

Enflasyon verilerinin yumuşaması

Fed'in daha güvercin bir para politikası benimsemesi

Petrol fiyatlarının gerilemesi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını hafifletmenin yanı sıra özellikle enerji ithalatına bağımlı büyük altın tüketicisi ülkelerin altın alımına daha fazla kaynak ayırmasını sağlayabileceğini belirtti.

Ioppe, fiziki altın alıcıları düşük fiyatlardan yararlanmaya devam ederken momentum odaklı yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmasının, yatırım talebindeki toparlanmayı daha da güçlendirebileceğini söyledi.

ALTINDA FAİZ GETİRİSİ SAĞLAYAN YENİ YATIRIM MODELİ

Altının geleneksel fiyat dinamiklerinin yanı sıra tokenizasyon teknolojisinin de uzun vadede önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Ioppe, bu teknolojinin altının düzenli getiri sağlamaması sorununa çözüm sunabileceğini ifade etti.

Theo Network, fiziki değerli metallerin rafineriler dahil sektör katılımcılarına ödünç verilmesi yoluyla getiri sağlayan altın ve gümüş ürünleri geliştirdi.

Ioppe, kuyumcuların ve külçe altın ticareti yapan şirketlerin stoklarını finanse etmek için dolar yerine doğrudan altın cinsinden borçlanabileceğini belirtti.

Bu finansman modelinin endüstriyel altın talebini doğrudan artırmasının şart olmadığını ancak mevcut altın stoklarının daha büyük bir bölümünün getiri sağlamasıyla ilave yatırım talebi yaratabileceğini söyledi.

TOKENİZE ALTIN, GELENEKSEL ALTIN FONLARINA ALTERNATİF OLABİLİR

Tokenize altın piyasasının genel değerli metal piyasasına kıyasla henüz küçük olduğunu belirten Ioppe, kullanım alanlarının genişlemesinin geleneksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) karşı uzun vadeli bir avantaj sağlayabileceğini savundu.

Tokenizasyon sayesinde altının pasif bir yatırım aracının ötesine geçebileceğini ifade eden Ioppe, tokenize altının ödeme işlemlerinde, küçük tutarlı transferlerde ve servet aktarımında kullanılabileceğini, ayrıca haftanın 7 günü 24 saat erişilebilir olduğunu belirtti.

Kaynak: Kitco News