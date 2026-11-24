Bir önceki işlem gününü 6 milyon 80 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı, gün içerisinde geniş bir bantta hareket etti.

Piyasada günün en düşük seviyesi 5 milyon 825 bin lira olarak kaydedilirken, en yüksek fiyat ise 6 milyon 209 bin 996 liraya kadar ulaştı.

Altın piyasasındaki hareketlilik işlem hacimlerine de yansıdı. KMKTP'de gün sonu itibarıyla öne çıkan piyasa verileri şöyle gerçekleşti:

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 29 milyar 219 milyon 759 bin 711,88 TL

• Altın İşlem Miktarı: 4 bin 903,23 kilogram

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 29 milyar 854 milyon 995 bin 985,76 TL

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşan ilk beş kurum ise Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

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