Almanya merkezli bankacılık devi Commerzbank, dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, önümüzdeki çeyreklerde dolar kurunun 60 TL seviyesine ulaşmasını beklerken, Türk lirasının reel değer kaybının Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan raporda, dolar/TL kurunun önümüzdeki çeyreklerde 60 TL seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. Bankanın son tahmini, daha önce açıkladığı kur beklentilerine kıyasla dikkat çekti.

COMMERZBANK'IN DOLAR/TL TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Commerzbank, ağustos ayında güncellediği tahminlerinde dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 53 TL seviyesinde olmasını bekliyordu.

Bankanın önceki projeksiyonlarında dolar kurunun 2027 yılının ilk çeyreğinde 54 TL'ye, ikinci çeyreğinde ise 55 TL'ye yükselmesi öngörülmüştü.

Kasım ayında yayımlanan son değerlendirmede ise önümüzdeki çeyrekler için 60 TL seviyesi gündeme geldi.

ALTIN FİYATLARI VE REZERVLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, altın fiyatlarında yaşanabilecek gerilemenin Türkiye'nin rezervlerinin değerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Ghose, Türk lirasının reel olarak değer kaybetmesinin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Bankanın son raporu, dolar/TL kurunun önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin uluslararası piyasalardaki beklentiler açısından dikkat çekti.

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