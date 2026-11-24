Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için AK Parti kulislerinde yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 refah payı seçenekleri konuşuluyor. Prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin de dikkate alınabileceği belirtilirken, yüzde 20 zam senaryosunda en düşük emekli aylığının 30 bin 617 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

CNBC-e'ye konuşan AK Parti kaynakları, çalışma hayatında geçirilen süre ve ödenen primlerin emekli maaşlarına yansıması gerektiği görüşünü dile getirdi. Kaynaklar, 3 bin 600 prim günüyle emekli olan bir kişiyle 7 bin 200 prim günüyle emekli olan kişinin aynı maaşı almasının doğru olmayacağını belirtiyor.

Bu kapsamda emekliler arasında maaş adaletinin sağlanması için prim gün sayısının önemli kriterlerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?

AK Parti kulislerinde emeklilere yönelik düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme gelebileceği konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir düzenleme metni bulunmazken, yaş ve prim gün sayısının birlikte değerlendirileceği bir model üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kabine Toplantısı sonrasında emekli aylıklarına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalışmanın yıl sonundan önce tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, temel amaçlarının emeklilere enflasyonun üzerinde bir artış sağlamak olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ortak çalışma yürüttüğünü aktaran Yılmaz, farklı yöntem ve alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi.

Yılmaz, yaş ve prim gün sayısı gibi kriterlerin önem taşıdığını, son kararın ise Meclis'in takdirine sunulacağını kaydetti.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 10, 15 VE 20 ZAM SEÇENEKLERİ

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in aktardığı AK Parti kulis bilgilerine göre, emekli aylıklarına yapılacak artışta farklı oranlar üzerinde duruluyor.

Gündemde yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 refah payı seçenekleri bulunuyor. Refah payının oransal olarak verilmesinin yanı sıra belirli bir tutarda seyyanen zam yapılması ihtimali de değerlendiriliyor.

Ayrıca prim gün sayısı ve yaşı daha yüksek olan emeklilere daha fazla artış sağlanması da seçenekler arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Gündemdeki zam senaryolarına göre en düşük emekli aylığında ortaya çıkan olası tutarlar şöyle:

Zam oranı Olası en düşük emekli aylığı Yüzde 10 28.262 TL Yüzde 15 29.440 TL Yüzde 20 30.617 TL

Bu hesaplamalara göre en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde tutarın 28 bin 262 TL'ye, yüzde 15 artışta 29 bin 440 TL'ye, yüzde 20 artışta ise 30 bin 617 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Ancak söz konusu rakamların etki analizleri kapsamında hazırlanan olası senaryolar olduğu ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtiliyor.

İlk hesaplamalara göre en düşük emekli aylığına yüzde 10 artış yapılmasının yaklaşık 2 milyar TL'lik maliyet oluşturabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede zam oranı, seyyanen artış ve prim gün sayısına göre farklılaştırma seçeneklerinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.