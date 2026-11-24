Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı.

Buna göre şirketlerin net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya kıyasla 4,3 milyar dolar azalarak 210,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde firmaların döviz varlıkları 1,6 milyar dolar artarken döviz yükümlülükleri 2,6 milyar dolar azaldı.

KISA VADELİ DÖVİZ FAZLASI 12,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Eylül ayında finansal kesim dışındaki firmaların kısa vadeli döviz varlıkları 154,2 milyar dolar, kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise 141,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, bir önceki aya göre 5,1 milyar dolar artarak 12,7 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 35 oldu.

MEVDUAT VE İHRACAT ALACAKLARI ARTTI

Firmaların döviz varlıklarındaki değişimler incelendiğinde mevduat ve ihracat alacaklarındaki artış dikkat çekti.

Döviz varlıkları Aylık değişim Mevduatlar +2 milyar dolar İhracat alacakları +1,7 milyar dolar Türev varlıklar -2,7 milyar dolar

ŞİRKETLERİN DÖVİZ BORÇLARINDA GERİLEME

Yükümlülükler tarafında ise türev işlemlerden kaynaklanan borçlar 3,1 milyar dolar azalırken ithalat borçları 531 milyon dolar geriledi.

Şirketlerin kısa vadeli döviz pozisyonunda fazlanın artması, yakın vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama kapasitesi açısından olumlu bir gösterge oluştururken toplam net döviz pozisyonundaki açık devam etti.