Milyonlarca konut ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi sona eriyor. Belediyeler tarafından yılda iki taksit halinde tahsil edilen verginin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran 2026'da tamamlanmıştı. Gayrimenkul sahiplerinin ikinci taksit için belirlenen son ödeme tarihi olan 30 Kasım'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Emekliler, ev kadınları, işsizler ve yeni ev sahipleri için ise farklı muafiyet ve ödeme şartları bulunuyor.

Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin internet siteleri üzerinden veya belediye veznelerinden yapılabiliyor. Son ödeme tarihini kaçıran mükellefler ise gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Buna göre zamanında ödenmeyen emlak vergisi borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

2026'DA EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

Emlak vergisi muafiyetinde merak edilen konuların başında 2026 yılında emeklilik hakkı kazanan vatandaşların durumu geliyor. Bu yıl emekli olanlar, 2026 yılına ait emlak vergisini ödemek zorunda olacak.

Şartları karşılayan yeni emekliler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması ise 2027 yılında başlayacak. Muafiyetten yararlanabilmek için emekli aylığı dışında başka bir işte çalışmamak gerekiyor. Emekli maaşı almaya devam ederken çalışan kişiler, çalışma hayatlarını sürdürdükleri dönemde bu haktan yararlanamıyor. İşten ayrılmaları ve diğer koşulları sağlamaları halinde muafiyet kapsamına girebiliyorlar.

2026 YILINDA EV ALAN EMLAK VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDEYECEK?

Yıl içerisinde konut satın alanların vergi sorumluluğu da önemli ayrıntılar arasında yer alıyor. 2026 yılında satışı gerçekleştirilen taşınmazın aynı yıla ait emlak vergisini, evi satan kişi ödemekle yükümlü olacak. Yeni ev sahibinin emlak vergisi sorumluluğu ise 2027 yılında başlayacak.

Ancak yeni mülk sahiplerinin belediyeye bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Konut satın alanların, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye yıl sonuna kadar bildirim yapması gerekiyor.

Tapu tescil işleminin yılın son üç ayında gerçekleşmesi halinde bildirim süresi, tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor. Bildirim işlemi belediyeye başvurularak veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Süresi içinde beyanda bulunmayan mülk sahipleri ise usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarıyla karşılaşabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinde sıfır oranlı uygulama, belirli şartları taşıyan vatandaşlara önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan bazı mükellefler bu haktan yararlanabiliyor.

Muafiyet kapsamına girebilen gruplar şöyle:

Herhangi bir geliri bulunmayan ev kadınları ve işsizler

Emekli aylığı dışında başka geliri olmayan emekliler

Emeklilerin dul ve yetimleri

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

Ancak bu gruplarda yer almak tek başına muafiyet için yeterli değil. Vatandaşların sahip olduğu konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması şartı da aranıyor. Yazlık ve yayla evi gibi yalnızca yılın belirli dönemlerinde kullanılan konutlar ise muafiyet kapsamında değerlendirilmiyor.

TEK EVİNİ KİRAYA VERENLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Emlak vergisi muafiyetinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayan vatandaşlarla ilgili.

Sahip olduğu tek konutu kiraya veren ve başka bir konutta kira ödeyerek oturan kişiler, diğer şartları da karşılamaları halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir konutta kira ödemeden yaşayanlar bu haktan faydalanamıyor.

FAİZ VE TEMETTÜ GELİRİ OLANLAR MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Geliri bulunmayan vatandaşlar ve emekliler için emlak vergisi muafiyetinde ek kazançlar da dikkate alınıyor. Mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirler de muafiyet değerlendirmesinde önem taşıyor.

Geçen yıl elde edilen bu tür gelirlerin toplamının 330 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Belirlenen sınırın üzerinde faiz, temettü veya benzeri gelir elde eden vatandaşlar, diğer şartları karşılasalar bile emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor.