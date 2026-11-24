Şirket yönetiminin maaş dondurma ve fabrika kapatma gibi sert tasarruf önlemleri masaya getirmesine karşılık, sendikalar 1 Ocak itibarıyla grev başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

Çin pazarındaki yoğun rekabet ve düşen satışlar, yıllık milyarlarca avroyu bulan gümrük tarifesi yükü ve sektördeki hızlı teknolojik dönüşüm, Alman otomotiv devini radikal adımlar atmaya zorladı.

Şirketin 2024 yılında yüzde 5,9 seviyesinde olan temel faaliyet marjının, bozulan mali görünüm nedeniyle bu yıl en fazla yüzde 1 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MÜZAKERELERİN MERKEZİNDE ALMANYA VE FABRİKA KAPATMALAR VAR

Görüşmelerin ilk turu, 2030'ların başında kapanma riskiyle karşı karşıya olan dört fabrikadan birinin bulunduğu kuzeydeki Emden kentinde start aldı.

Yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiği Almanya operasyonlarını yüksek üretim maliyetleri gerekçesiyle yeniden şekillendirmek isteyen Volkswagen'in masadaki talepleri şunlar:

• İki Yıllık Ücret Dondurma: Almanya'daki çalışanların maaşlarının 2027 ve 2028 yıllarında sabit tutulması.

• Çalışma Saatlerinde Esneklik: Mevcut haftalık 35 saatlik çalışma düzeninin değiştirilerek, gerektiğinde çalışanların aynı ücretle daha uzun süre mesai yapması.

• Yan Haklarda Kesinti: Çeşitli sosyal ve mali yan hakların daraltılması.

IG METALL SENDİKASINDAN SERT TEPKİ

Emden'deki görüşmeler sürerken yüzlerce işçinin protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

IG Metall sendikası, yönetimin sunduğu yeni yapılanma paketinin 2024 yılı sonunda imzalanan mutabakatı açıkça ihlal ettiğini savunuyor.

Söz konusu önceki anlaşma, istihdam ve yatırım garantileri verilmesi şartıyla 35 bin kişilik işten çıkarmayı öngörüyordu.

Mevcut koşullarda uzlaşma sağlanamaması halinde sendika, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'tan itibaren üretim hatlarını durduracak grevlerin başlayabileceğini duyurdu.

Kaynak: Forinvest