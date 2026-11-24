Benzin bugün kaç TL, motorin ne kadar oldu, akaryakıta indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Kasım ayında petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından İstanbul'un Avrupa yakasında benzin fiyatı yüzde 15 geriledi. İstanbul'da benzinin litresi 68,40 TL, motorinin litresi ise 88,90 TL'den satılıyor. İşte 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

AKARYAKITA YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında kasım ayında yaşanan sert düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı kasım ayında yüzde 15 ucuzladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak olası bir indirimin tutarı ve tarihi henüz netleşmiş değil.

24 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,40 TL

Motorin litre fiyatı: 88,90 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,20 TL

Motorin litre fiyatı: 88,70 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,40 TL

Motorin litre fiyatı: 90,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,60 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası piyasalardaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatları, dolar/TL kuru, vergi oranları ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Pompa fiyatları illere, ilçelere ve akaryakıt dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.