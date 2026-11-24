Borsa İstanbul'da iki hissede toplam 31 milyon 564 bin 400 TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi. Aksa Enerji (AKSEN) ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) hisselerinde toplam 378 bin 400 lot pay özel emir yöntemiyle el değiştirdi.

En yüksek işlem hacmi 18,94 milyon TL ile AKSEN hissesinde kaydedildi.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKSEN 18.948.400 298.400 63,50 RGYAS 12.616.000 80.000 157,70 Toplam 31.564.400 378.400

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinin piyasadaki anlık fiyatından bağımsız olarak alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemdir.

Sisteme iletilen özel işlem emri yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebilir.

Bazı yüksek tutarlı özel emir işlemlerinin ardından alıcı ve satıcılar, pay alım satım bildirimlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşabilir. Bildirim yapılmadığı durumlarda işlemin taraflarının kim olduğu kamuya açık verilerden belirlenemez.

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