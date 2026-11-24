Şirket yönetim kurulunun 24 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda, geri alım programının sonlandırılmasına ve kullanılmayan geri alım limitinin iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre süreç, 27 Kasım 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılmış ve 15 Ekim 2026 tarihinde iç kaynaklardan karşılanacak azami fon tutarı güncellenerek devam ettirilmişti.

SERMAYEDEKİ PAY ORANI YÜZDE 5,96'YA ULAŞTI

Tamamlanan program süresince LDR Turizm, şirket özkaynaklarını kullanarak Borsa İstanbul'da önemli miktarda hisse alımı gerçekleştirdi. Sürece ilişkin öne çıkan finansal veriler şu şekilde paylaşıldı:

• Son Program Kapsamında Alınan Pay: 39.200.138,37 TL nominal değerli (adet) LIDER payı

• Ortalama Alım Fiyatı: 11,4985 TL

• Kullanılan Özkaynak Tutarı: 450.743.568,41 TL

• Toplam Geri Alınan Pay (Önceki Programlar Dahil): 49.200.138,37 adet

• Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı: Yüzde 5,9637

Yönetim kurulu kararıyla birlikte, program dahilinde belirlenen toplam geri alım limitinin harcanmayan bakiyesi resmi olarak iptal edildi.

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