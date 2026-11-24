Engelli vatandaşların otomobil alımında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde 2027 yılı için yeni fiyat sınırı gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasının ardından, ÖTV istisnası kapsamında satın alınabilecek araçlar için geçerli üst limit de yeniden hesaplandı.

2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan fiyat sınırının, 2027 yılında 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıkması bekleniyor. Böylece üst limitte 799 bin 806 TL'lik artış gerçekleşecek.

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV MUAFİYETİ LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanan yeni fiyat sınırının 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan, yıl sonuna kadar alınabilecek farklı bir karar nihai tutarı etkileyebilecek.

ÖTV muafiyeti üst limitindeki değişim şöyle:

2026 yılı: 2 milyon 873 bin 900 TL

2027 yılı: 3 milyon 673 bin 706 TL

Toplam artış: 799 bin 806 TL

Artış oranı: Yüzde 27,83

Yaklaşık 800 bin liralık yükseliş, ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek otomobillerin fiyat aralığını genişletebilecek. Mevcut sınırı aşan bazı modellerin yeni dönemde kapsama girme ihtimali bulunuyor.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

ÖTV istisnasından yararlanma hakkı, engellilik oranı ve sağlık durumuna ilişkin mevzuatta belirlenen koşullara göre uygulanıyor.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, gerekli şartları karşılamaları halinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Bu grupta aracın engelli birey tarafından bizzat kullanılması şartı aranmıyor.

Yasal düzenlemeyle ortopedik engelliler için de muafiyet kapsamı genişletildi. Ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde istisnadan yararlanabiliyor.

Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olup araç kullanabilen bazı vatandaşların da sağlık raporları ve engellerine uygun özel tertibat şartlarını karşılamaları halinde ÖTV muafiyetinden faydalanması mümkün.

ARAÇ ALIMINDA YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI DEVAM EDECEK

ÖTV muafiyetiyle otomobil satın almak isteyenlerin yalnızca fiyat sınırına dikkat etmesi yeterli olmayacak. Araçlarda en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı da geçerliliğini koruyacak.

Bu nedenle satış fiyatı 3 milyon 673 bin 706 TL'nin altında kalan her otomobil otomatik olarak muafiyet kapsamına girmeyecek. Satın alınacak modelin yerlilik kriterini ve mevzuatta belirtilen diğer koşulları da karşılaması gerekecek.

Türkiye'de üretilen ve gerekli yerli katkı oranını sağlayan modeller bu açıdan öne çıkıyor. Hangi otomobillerin 2027 yılında muafiyet kapsamında satın alınabileceği ise araçların güncel satış fiyatlarına ve teknik özelliklerine göre şekillenecek.

ÖTV MUAFİYETİNDE 10 YIL ŞARTI BULUNUYOR

ÖTV muafiyetiyle satın alınan otomobillerin satış ve yeniden araç alma süreçlerinde de süre kısıtlamaları uygulanıyor. Mevzuat kapsamında yeniden ÖTV istisnasından yararlanabilmek için 10 yıllık süre şartı bulunuyor.

Araçların daha erken satılması veya devredilmesi durumunda işlemin niteliğine ve yürürlükteki düzenlemelere göre vergi yükümlülükleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle otomobil almayı planlayan vatandaşların fiyat sınırının yanı sıra satış, devir ve yeniden muafiyet hakkına ilişkin hükümleri de dikkate alması gerekiyor.

2027 yılı için hesaplanan 3 milyon 673 bin 706 TL'lik yeni üst sınırın, yeniden değerleme oranına ilişkin farklı bir karar alınmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması bekleniyor. Yeni limitin engelli vatandaşların tercih edebileceği otomobil seçeneklerini genişletmesi öngörülüyor.