Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik belge uygulamaları ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle bilgi fişi tanımı yürürlükten kaldırılırken, belirli elektronik belgelerin ödeme kaydedici cihazlar üzerinden düzenlenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

BİLGİ FİŞİ TANIMI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 598), 24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin tanımlar ve kısaltmalar bölümünde yer alan "Bilgi Fişi" tanımı yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca e-Arşiv fatura, e-Bilet ve diğer elektronik belgelere ilişkin hükümler güncellendi.

1 OCAK 2027'DE E-ARŞİV FATURADA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Düzenlemeye göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaları belirlenen sistemler üzerinden e-Arşiv Fatura olarak oluşturabilecek.

Bu kapsamda Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazları ve e-Belge düzenlenmesine izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) kullanılabilecek.

Uygulamada mevzuatta belirtilen istisnai durumlar geçerli olmaya devam edecek.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN E-BELGE DÜZENLENEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlarda belirtilen elektronik belgelerin, uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden düzenlenmesine imkân tanındı.

Bu cihazlar aracılığıyla oluşturulan elektronik belgeler, cihazın mali sertifikası kullanılarak imzalanabilecek.

Söz konusu elektronik imza, iş sahibinin veya imzaya yetkili kişilerin imzası yerine geçecek.

SİNEMA İŞLETMELERİNDE E-BİLET ZORUNLULUĞU

Tebliğle sinema işletmelerine ilişkin hükümler de değiştirildi.

Yerli ve yabancı film gösterimi yapan sinema işletmelerinin e-Bilet uygulamasına geçmesi ve giriş biletlerini elektronik ortamda düzenlemesi zorunlu olacak.

Ayrıca önceki düzenlemelerde yer alan e-Bilet Bilgi Fişi ve buna ilişkin aylık satış raporu ifadeleri mevzuattan çıkarıldı.

HEKİMLERE POS CİHAZI KOLAYLIĞI

Düzenleme, serbest meslek faaliyeti yürüten hekimleri de kapsıyor.

Diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil olmak üzere e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden elektronik makbuz düzenleyen hekimlerin, bu cihazları iş yerlerinde bulundurmaları halinde ilgili mevzuatta belirtilen ayrıca POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu bulunmayacak.

Yeni düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.