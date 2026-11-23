Yatırımcıların risk iştahını hızla artıran bu kararın ardından teknoloji hisselerinden değerli metallere, kripto paralardan endeks vadelilerine kadar geniş bir cephede sert alımlar gözlendi.

Kararın duyurulmasıyla birlikte alımların yoğunlaştığı ilk adres ABD teknoloji hisseleri oldu. Nasdaq vadeli işlemlerindeki yükseliş yüzde 7 barajını aşarken, fiyatlardaki ani ve sert hareketlilik nedeniyle işlemlere kısa süreliğine ara verildi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BTC'DE HIZLI TOPARLANMA

Nvidia cephesinden gelen olumlu haber akışı, geçtiğimiz hafta baskı altında kalan değerli metaller ve dijital varlık piyasalarına da güçlü bir ivme kazandırdı:

• Bitcoin: Alımların hızlandığı kripto para piyasasında Bitcoin, yüzde 6,3 değer kazanarak 64.500 doların üzerine tırmandı ve 18 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

• Altın: Geçen haftaki sert satış dalgasının ardından toparlanma eğilimine giren ons altın, yüzde 4'ün üzerinde prim yaparak yeniden yükseliş trendine geçti.

• Gümüş: Değerli metaller grubunda altından daha güçlü bir performans sergileyen ons gümüşte ise günlük kazanç yüzde 5'i aştı.

Uzmanlar, yapay zekâ ekosisteminin amiral gemisi konumundaki

Nvidia'da yaşanan bu kritik liderlik dönüşünün, küresel piyasalardaki belirsizlik bulutlarını dağıtarak tüm riskli varlık sınıflarına moral verdiğine dikkat çekiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.