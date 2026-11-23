Soruşturma kapsamında, şirketin satış ve dağıtım politikalarıyla AB üye ülkeleri arasındaki sınır ötesi ticareti kısıtlayarak Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediği mercek altına alınacak.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, CCEP'nin gazlı alkolsüz içecekler ile sporcu içeceklerinin süpermarketler ve diğer perakende noktalarına yönelik toptan satışında pazardaki hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının derinlemesine inceleneceği bildirildi.

BBC

SORUŞTURMANIN ODAK NOKTASINDAKİ 4 TEMEL İDDİA

Komisyon, soruşturma sürecinde CCEP'nin ticari uygulamalarına ilişkin şu başlıkları araştıracak:

• İhracat Şartlı İndirimler: Şirketin perakendecilere sunduğu toptan fiyat indirimlerini, satın alınan ürünlerin diğer AB üye ülkelerine ihraç edilmemesi koşuluna bağlayıp bağlamadığı,

• Ülkelere Göre Farklı Ambalajlama: Sınır ötesi ürün dolaşımını ve fiyat karşılaştırmasını zorlaştırmak amacıyla gazlı içecekleri farklı AB ülkelerinde kasıtlı olarak farklı ambalaj boyutlarında piyasaya sürüp sürmediği,

• İspanya Pazarında İthalat Kısıtlaması: Perakendecilere, İspanya'ya yönelik gazlı içecek ithalatını sınırlandırmaları karşılığında çeşitli teşvikler sunup sunmadığı,

• Ortak Alım Görüşmelerinin Engellenmesi: Bazı büyük perakende müşterilerinin birden fazla AB ülkesini kapsayan ortak tedarik ve alım müzakereleri yürütmesinin önüne geçip geçmediği.

SÜREÇ MART 2025'TEKİ BASKINLARLA BAŞLAMIŞTI

The Coca-Cola Company'nin azınlık hissedarı olduğu CCEP; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Portekiz ve Lüksemburg gibi kritik Avrupa pazarlarında gazlı alkolsüz içeceklerin en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

AB Komisyonu, yürütülen bu soruşturmanın ön adımı olarak Mart 2025'te şirketin çeşitli ülkelerdeki tesislerine habersiz denetimler (şafak baskınları) düzenlemişti.

Avrupa Birliği'nde tek pazar kurallarını koruma ve rekabeti denetleme yetkisini elinde bulunduran AB Komisyonu, incelemeler sonucunda CCEP'nin rekabeti bozucu uygulamalarda bulunduğunu tespit etmesi halinde bu faaliyetlere son verilmesine hükmedebilecek ve şirkete yüksek tutarlı idari para cezaları uygulayabilecek.

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