Dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri 24 Kasım 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde dolar 50,63 TL, euro ise 55,37 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ve euro/dolar paritesinde de hareketlilik yaşanırken güncel döviz kurları belli oldu. İşte 24 Kasım 2026 dolar ve euro alış satış fiyatları, Kapalıçarşı döviz kurları ve küresel piyasalarda son durum.

24 KASIM 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

24 Kasım sabah saatleri itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış fiyatı: 50,6141 TL

Dolar satış fiyatı: 50,6330 TL

Euro alış fiyatı: 55,3187 TL

Euro satış fiyatı: 55,3494 TL

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi (DXY), yeni işlem gününde 104,31 seviyesinde bulunuyor

Doların küresel piyasalardaki seyri açısından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve açıklanacak ekonomik veriler önem taşıyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Euro/dolar paritesi (EUR/USD) sabah saatlerinde 1,0908 seviyesinde işlem gördü. Parite, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artış kaydetti.

Euro/dolar paritesindeki değişimler, euro/TL kurunun seyri üzerinde de etkili oluyor.

DÖVİZ FİYATLARINDA HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Küresel piyasalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasına ilişkin beklentiler döviz fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz politikası, enflasyon görünümü ve ekonomik veriler kurların seyri açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.