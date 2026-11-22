Dolar 50,57 TL, euro ise 55,59 TL seviyesinde hafta sonuna girdi. Geride kalan işlem günlerinde dolar Türk lirası karşısında değer kazanırken euroda düşüş kaydedildi.

Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, 23 Kasım Pazartesi günü piyasaların açılması öncesinde güncel kur seviyelerini araştırıyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.05 itibarıyla serbest piyasada dolar fiyatları şöyle:

Dolar alış fiyatı: 50,56 TL

Dolar satış fiyatı: 50,57 TL

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Euro alış fiyatı: 55,44 TL

Euro satış fiyatı: 55,59 TL

DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Son yedi işlem gününde dolar/TL 50,25 TL'den 50,57 TL'ye yükselerek yüzde 0,64 değer kazandı. Aynı dönemde euro/TL ise 55,69 TL'den 55,59 TL'ye gerileyerek yüzde 0,18 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,0966 seviyesinde bulunuyor.

100 DOLAR VE 100 EURO KAÇ TL?

Güncel satış fiyatları üzerinden döviz almak isteyen vatandaşlar için hesaplanan tutarlar şöyle:

Döviz TL karşılığı 100 dolar 5.057 TL 500 dolar 25.285 TL 1.000 dolar 50.570 TL 100 euro 5.559 TL 500 euro 27.795 TL 1.000 euro 55.590 TL

DÖVİZ PİYASASINDA YENİ HAFTA BEKLENTİSİ

Küresel döviz piyasalarının hafta sonu kapalı olması nedeniyle son işlem gününün fiyatları referans alınıyor. Yeni haftada ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel doların seyri döviz fiyatlarının yönü açısından önem taşıyacak.

Bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı alış satış fiyatları ise serbest piyasa verilerinden farklılık gösterebiliyor.