Dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL? 23 Kasım 2026 Pazartesi günü dolar ve euro alış satış fiyatları, döviz piyasalarındaki son gelişmeleri takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL ve euro/TL kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görülürken güncel döviz fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 23 Kasım 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

23 Kasım 2026 sabah saatlerinde dolar/TL kuru 50,60 TL seviyesinde işlem görüyor.

Güncel dolar alış satış fiyatları:

Dolar alış fiyatı: 50,5944 TL

Dolar satış fiyatı: 50,6017 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL kuru, haftanın ilk işlem gününde 55,60 TL seviyelerinde seyrediyor.

Güncel euro alış satış fiyatları:

Euro alış fiyatı: 55,5762 TL

Euro satış fiyatı: 55,6370 TL

DOLAR ENDEKSİ (DXY) KAÇ PUAN OLDU?

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi (DXY), 23 Kasım 2026 Pazartesi günü 103,79 puan seviyesinde yatay seyrediyor. Endeks, Nisan 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerden bir miktar gerilerken küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler doların yönü üzerinde etkili oluyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ BUGÜN NE KADAR?

Euro/dolar (EUR/USD) paritesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü 1,0978 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa para birimi dolar karşısında yüzde 0,1 oranında değer kazanırken yatırımcılar Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ve küresel ekonomik gelişmelere odaklanıyor.