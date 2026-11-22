İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmalarında yeni bilanço ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 632 şüphelinin bulunduğu soruşturmalarda 91 şirkete kayyım atandığını, 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı. Dokuz ülkede yaklaşık 13 milyar TL değerindeki varlıkların dondurulduğu bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ SAYISI 632'YE YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda toplam 632 şüpheli bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi.

Ayrıca 181 tüzel kişi ve 551 gerçek kişinin mal varlıklarına yönelik el koyma ve banka hesaplarını dondurma kararları uygulandı.

1.867 ARAÇ VE 378 TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin açıklanan veriler, el koyma kararlarının kapsamını da ortaya koydu.

Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki varlıklar dışında gerçek ve tüzel kişilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz için tedbir kararı verildi.

El koyma kararlarına konu olan varlıklar şöyle:

Varlık türü Adet Kara aracı 1.867 Hava aracı 4 Deniz aracı 3 Taşınmaz 378 Ortaklık paylarına el konulan şirket 307

DOKUZ ÜLKEDE 13 MİLYAR TL'LİK VARLIK DONDURULDU

Fon soruşturmasının yurt dışı bağlantılarına ilişkin de yeni bilgiler paylaşıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler tarafından yurt dışına çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 13 milyar TL karşılığı yabancı para cinsinden varlık donduruldu.

Söz konusu işlemler dokuz ülkeyi kapsıyor:

Birleşik Krallık

İsviçre

Lüksemburg

Bahreyn

Yunanistan

Almanya

Çek Cumhuriyeti

İtalya

Birleşik Arap Emirlikleri

Dondurulan varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma işlemleri başlatıldı.

85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi

Soruşturmaların en dikkat çekici başlıklarından biri gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında tahsil edilen tutar oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildi.

17 Kasım'da açıklanan önceki bilançoda ise 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar TL tahsil edildiği belirtilmişti.

Böylece açıklanan tahsilat tutarı son beş günde yaklaşık 4,18 milyar TL arttı.

SORUŞTURMALARDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalar kapsamında mal varlıklarının farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktarılmasına yönelik işlemlerin incelendiğini bildirdi.

Yetkililer, gerçek hak sahiplerinin haklarının korunması ve birikimlerin geri kazanılması amacıyla adli ve mali incelemelerin sürdürüleceğini belirtti.

Soruşturmalar devam ederken şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin nihai hukuki değerlendirmeler yargı süreçleri sonucunda yapılacak.