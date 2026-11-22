Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket için geçtiğimiz hafta aracı kurumlardan yeni hedef fiyat ve tavsiye açıklamaları geldi. ASTOR ve OTKAR için iki farklı kurumun değerlendirmeleri dikkat çekerken Pegasus, Ford Otosan, BİM, Turkcell ve Sabancı Holding de listede yer aldı.

16 KASIM PAZARTESİ AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Haftanın ilk işlem gününde Pegasus, Lokman Hekim, Turkcell ve Türk Telekom hisseleri için hedef fiyat değerlendirmeleri yayımlandı.

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) için İş Yatırım 232 TL hedef fiyat açıklarken Lokman Hekim (LKMNH) için Gedik Yatırım ve Kuveyt Türk Yatırım'dan iki farklı değerlendirme geldi.

Hisse kodu Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye PGSUS İş Yatırım 232,00 TL Al LKMNH Gedik Yatırım 23,70 TL Endeks üstü getiri LKMNH Kuveyt Türk Yatırım 21,00 TL Al TCELL PhillipCapital 162,97 TL Endeks üstü getiri TTKOM PhillipCapital 89,13 TL Endeks üstü getiri

17 KASIM SALI AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Salı günü Ford Otosan, Astor Enerji ve Sabancı Holding hisselerine yönelik üç hedef fiyat değerlendirmesi paylaşıldı.

Gedik Yatırım, Astor Enerji (ASTOR) için 363,90 TL hedef fiyat ve "Endeks üstü getiri" tavsiyesi açıkladı.

Deniz Yatırım ise Sabancı Holding (SAHOL) için 139,50 TL hedef fiyat belirleyerek "Al" tavsiyesi verdi.

Hisse kodu Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye FROTO QNB İnvest 112,00 TL Endeks üstü getiri ASTOR Gedik Yatırım 363,90 TL Endeks üstü getiri SAHOL Deniz Yatırım 139,50 TL Al

18 KASIM ÇARŞAMBA AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Çarşamba günü BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için Gedik Yatırım'dan hedef fiyat değerlendirmesi geldi.

Kurum, BIMAS hisseleri için 620 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "Endeks üstü getiri" olarak belirtti.

Hisse kodu Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye BIMAS Gedik Yatırım 620,00 TL Endeks üstü getiri

19 KASIM PERŞEMBE AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Perşembe günü Astor Enerji (ASTOR) ve Gülermak (GLRMK) hisselerine ilişkin hedef fiyatlar yayımlandı.

HSBC, ASTOR için 272 TL hedef fiyat açıklayarak "Al" tavsiyesi verdi. Böylece Astor Enerji, hafta içerisinde iki farklı aracı kurumdan hedef fiyat değerlendirmesi alan hisselerden biri oldu.

PhillipCapital ise Gülermak (GLRMK) için 275 TL hedef fiyat açıkladı.

Hisse kodu Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye ASTOR HSBC 272,00 TL Al GLRMK PhillipCapital 275,00 TL Belirtilmedi

20 KASIM CUMA AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Haftanın son işlem gününde Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR) için iki farklı aracı kurumdan hedef fiyat değerlendirmesi geldi.

Gedik Yatırım, OTKAR için 573 TL hedef fiyat belirlerken Ak Yatırım 493 TL hedef fiyat açıkladı.

Her iki kurumun tavsiyesi de "Endeks üstü getiri" oldu.

Hisse kodu Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye OTKAR Gedik Yatırım 573,00 TL Endeks üstü getiri OTKAR Ak Yatırım 493,00 TL Endeks üstü getiri

ASTOR VE OTKAR İÇİN İKİ FARKLI HEDEF FİYAT DİKKAT ÇEKTİ

Haftanın hedef fiyat raporlarında en dikkat çekici ayrışmalardan biri Astor Enerji'de yaşandı.

Gedik Yatırım ASTOR için 363,90 TL hedef fiyat açıklarken HSBC'nin değerlendirmesinde 272 TL seviyesi yer aldı. İki kurumun hedef fiyatları arasında 91,90 TL fark oluştu.

Otokar'da ise Gedik Yatırım'ın 573 TL'lik hedef fiyatı ile Ak Yatırım'ın 493 TL'lik tahmini arasında 80 TL fark bulunuyor.

Aracı kurumların hedef fiyatları, şirketlerin gelecekteki finansal performanslarına ilişkin varsayımlara dayanıyor. Bu nedenle aynı hisse için farklı kurumlar tarafından farklı hedef fiyatlar açıklanabiliyor.

Hedef fiyatların gerçekleşmesi garanti edilmiyor ve söz konusu değerlendirmeler yatırımcılar açısından tek başına alım veya satım kararı anlamına gelmiyor.

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