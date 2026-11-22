ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satış dalgası derinleşti. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri zirvelerinden yüzde 10'dan fazla gerilerken Nasdaq yıl başından bu yana elde ettiği kazançları sildi. CNBC, Wall Street'teki sert düşüşün arkasındaki beş temel nedeni mercek altına aldı.

1. ANTHROPIC'İN TARİHİ HALKA ARZI SATIŞLARI TETİKLEDİ

Yapay zeka şirketi Anthropic'in 19 Kasım'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması, teknoloji piyasalarının en önemli gelişmelerinden biri oldu.

Şirket, yaklaşık 81,3 milyar dolarlık halka arzıyla tarihin en büyük halka arzına imza attı. Hisseler 83 dolarlık halka arz fiyatının ardından ilk işlem gününde 115 doların üzerine yükselse de daha sonra satış baskısıyla karşılaştı.

Anthropic hisseleri, 20 Kasım Cuma gününü 88,91 dolardan tamamladı.

CNBC analizinde, halka arz öncesinde satışa sunulan pay miktarının artırılmasının büyük yatırımcıların yapay zeka sektöründeki yatırımlarından kâr realizasyonuna yöneldiği endişelerini güçlendirdiği belirtildi.

Piyasalarda Anthropic'in halka arzı, uzun süredir yükselen yapay zeka hisselerinde kâr satışlarının hızlanmasına neden olabilecek gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

2. NVIDIA HİSSELERİNDE BİR HAFTADA YÜZDE 23 KAYIP

ABD borsalarındaki düşüşün merkezinde yer alan şirketlerden biri de Nvidia (NVDA) oldu.

Yapay zeka çipleri alanında faaliyet gösteren Nvidia'nın hisseleri 20 Kasım Cuma günü yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Şirketin haftalık kaybı yüzde 23'e, kasım ayındaki toplam düşüşü ise yaklaşık yüzde 40'a ulaştı.

Satış baskısında şirketin muhasebe uygulamalarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından incelendiğine yönelik Reuters haberi etkili oldu.

Nvidia'nın üst yönetiminde yaşanan değişiklikler ve ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması da şirket üzerindeki belirsizliği artırdı.

Nvidia hisselerindeki sert düşüş, diğer yarı iletken üreticilerine de yansıyarak teknoloji endekslerindeki kayıpların derinleşmesine katkı sağladı.

3. S&P 500 KRİTİK TEKNİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ

Wall Street'teki satışları hızlandıran bir diğer gelişme teknik göstergelerde yaşandı.

S&P 500 endeksi, uzun vadeli fiyat eğilimini gösteren 200 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi.

Endeksin söz konusu seviyeyi aşağı yönlü kırması, teknik analiz odaklı işlem yapan yatırımcıların ve trend takip eden algoritmik stratejilerin satışlarını artırdı.

Özellikle otomatik işlem sistemlerinin satış yönünde devreye girmesi, hisse senedi piyasalarındaki düşüşün hızlanmasına katkıda bulundu.

4. FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler de piyasalardaki satış baskısını artırdı.

İran'daki savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon üzerindeki baskının sürmesi, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarının varil başına 83 doların üzerinde seyretmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş maliyetleri, küresel fiyat artışlarına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

Piyasalarda Fed'in aralık ve ocak aylarında faiz artırabileceği ihtimali değerlendirilirken yüksek faiz ortamının özellikle teknoloji şirketlerinin değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler de yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

5. YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE BÜYÜME ENDİŞESİ

Teknoloji hisselerindeki satışların bir diğer nedeni, yapay zeka şirketlerinin yüksek büyüme hızlarını sürdürebileceğine ilişkin artan soru işaretleri oldu.

CNBC analizinde, Anthropic'in üçüncü çeyrekteki gelir büyüme hızının yüzde 47'ye gerilediği, ikinci çeyrekte ise bu oranın yüzde 144 olduğu belirtildi.

Büyüme hızındaki yavaşlama, yapay zeka şirketlerinin yüksek piyasa değerlemelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Ayrıca ABD'de veri merkezi yatırımlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilebileceği beklentisi de sektördeki satışları destekledi.

Yüksek borçlanmayla veri merkezi yatırımları gerçekleştiren CoreWeave hisseleri zirvesinden yüzde 71, yapay zeka altyapı yatırımlarıyla öne çıkan Caterpillar hisseleri ise zirvesinden yüzde 50'nin üzerinde geriledi.

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Wharton Finans Profesörü Jeremy Siegel, ABD borsalarındaki sert düşüşün ekonomide ciddi bir bozulmadan ziyade son yıllarda yükselen getiri beklentilerinin yeniden dengelenmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Siegel, yatırımcıların yapay zeka sektöründeki büyümenin etkisiyle hisse senedi piyasalarında yıllık yüzde 15-20 getiri elde edilmesini normal karşılamaya başladığını ifade etti.

Ancak hisse senedi piyasalarının uzun vadeli ortalama yıllık getirisinin yüzde 8-9 civarında olduğuna dikkat çekti.

Uzman isme göre son üç yıldaki yüksek getirilerin ardından yaşanan düzeltme, yatırımcıların beklentilerini yeniden şekillendirebilir.

Bununla birlikte sert düşüşlerin hanehalkı serveti ve tüketim harcamaları üzerinde baskı oluşturması halinde finansal piyasalardaki kayıpların ekonomiye yayılma riski de bulunuyor.

GÖZLER YENİ HAFTADA ABD BORSALARINDA OLACAK

20 Kasım Cuma günü Nasdaq Composite yüzde 5,28, S&P 500 yüzde 3,70 ve Dow Jones yaklaşık yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yeni haftada yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki satışların devam edip etmeyeceğini, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri ve yapay zeka şirketlerinden gelecek gelişmeleri takip edecek.

Özellikle Nvidia ve Anthropic hisselerindeki fiyat hareketleri, teknoloji sektöründeki risk iştahının seyri açısından önem taşıyacak.

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