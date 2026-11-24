ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentileriyle güçlenen dolar ve ons altının yılbaşından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kaybetmesi, toplam rezervleri aşağı yönlü baskıladı.

30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kıran TCMB brüt rezervleri, savaş öncesi dönemde 210 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Ancak küresel piyasalardaki risk algısının bozulması ve ons altındaki geri çekilmeyle birlikte rezervler 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara indi.

Savaş öncesi dönemden bu yana rezervlerde kaydedilen yaklaşık 51 milyar dolarlık azalışın 32 milyar dolarlık kısmı, doğrudan altın fiyatlarındaki düşüşün yarattığı değerleme etkisinden kaynaklandı.

Buna karşın ekonomi yönetiminin sıkı para politikası ve makroihtiyati çerçevesi sayesinde yurt içi döviz talebi sınırlı kalırken, Türk lirası varlıklara yönelik istikrarlı talep rezerv dengesini desteklemeyi sürdürüyor.

ALTININ TOPLAM REZERVDEKİ PAYI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Benzer ülke merkez bankalarına kıyasla toplam rezervleri içerisinde altın ağırlığı oldukça yüksek olan TCMB'de, kıymetli madenin payı yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor.

Bu yüksek oran, uluslararası piyasalardaki ons fiyat hareketlerinin doğrudan TCMB bilançosuna yansımasına neden oluyor.

ÜZEYİR DOĞAN: "BU DALGALANMAYI NORMAL KARŞILAMAK GEREKİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, TCMB'nin geçmiş yıllarda altın rezervlerini ciddi oranda artırdığını ve 2024 başında altın stokunun brüt döviz rezervinin neredeyse yarısına denk geldiğini hatırlattı.

Altın fiyatlarındaki önceki sert yükseliş döneminde bu oranın brüt döviz rezervlerinin 1,5 katına kadar çıktığını belirten Doğan, yılın ilk çeyreğinin ardından bankanın altın swapları ve satışlarla rezerv optimizasyonuna gittiğini ifade etti.

Rezervlerdeki mevcut görünümü yorumlayan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

• Değerleme Etkisi: Fiziki olarak tutulan altının fiyatındaki geri çekilme, son dönemdeki rezerv düşüşünün ana etkenlerinden biri oldu.

• Doğal Seyir: Çin Merkez Bankası dahil dünyadaki pek çok merkez bankasının rezervlerinde altın bulundurduğunu ve küresel fiyat hareketlerinden etkilendiğini belirten Doğan, TCMB'nin elindeki altının tamamını satmasının ya da farklı bir enstrümana dönmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

• Gelecek Beklentisi: Doğan, rezervlerde altın bulunduğu müddetçe ons fiyatlarındaki her dalgalanmanın toplam rezervlere yansıyacağını ve bu durumun piyasa dinamikleri açısından normal karşılanması gerektiğini kaydetti.

Analistler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi küresel belirsizliklerin azalması ve risk algısının normalleşmesiyle birlikte TCMB rezervlerinin yeniden güçlü bir toparlanma eğilimine gireceğini öngörüyor.

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