Yurt içinde hem döviz kurundaki seyir hem de uluslararası ons fiyatlamaları, birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

25 Kasım 2026 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel satış rakamları netleşti.

Sabah saatleri itibarıyla altın çeşitlerindeki güncel satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

• Gram Altın: Serbest piyasada 5.786,67 TL satış fiyatıyla güne başladı.

• Çeyrek Altın: Yatırımcıların en çok tercih ettiği sarrafiye ürünlerinden çeyrek altın 10.107,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Yarım Altın: Güncel satış fiyatı 20.210,00 TL olarak kaydedildi.

• Tam Altın: Piyasalarda 39.934,98 TL satış etiketiyle alıcı buluyor.

• Cumhuriyet Altını: Yeni günde 40.360,00 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

• Gremse Altın: Büyük ölçekli yatırımlarda tercih edilen gremse altının satış fiyatı 100.143,70 TL düzeyinde bulunuyor.

• Ons Altın: Uluslararası piyasalarda altının onsu 3.549,78 dolar seviyesinde dengeleniyor.

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE GÖRÜNÜM

Küresel ölçekte merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin sinyaller, ABD tahvil getirileri ve jeopolitik gelişmeler güvenli liman talebinin seyrini belirliyor.

Uzmanlar, gün içerisinde açıklanacak küresel makroekonomik verilerin ve kur hareketliliğinin yurt içi altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.