Serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde majör para birimleri kritik eşiklerde işlem görmeyi sürdürüyor.

Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel alış, satış ve gösterge rakamları şu şekilde sıralanıyor:

• ABD Doları (USD): Serbest piyasada 50,6628 TL alış ve 50,6854 TL satış fiyatıyla el değiştirirken, TCMB gösterge satış kuru 50,6286 TL seviyesinde bulunuyor.

• Euro (EUR): Serbest piyasada 55,5139 TL alış ve 55,5394 TL satış bandında hareket ederken, TCMB gösterge satış kuru 55,3185 TL olarak kaydedildi.

• İngiliz Sterlini (GBP): Serbest piyasada 66,4221 TL alış ve 66,4374 TL satış seviyesinden işlem görürken, TCMB gösterge satış kuru 66,2290 TL düzeyinde yer alıyor.

• İsviçre Frangı (CHF): Serbest piyasada 60,6528 TL alış ve 60,9568 TL satış fiyatıyla işlem görürken, TCMB gösterge satış kuru 60,3370 TL olarak belirlendi.

PARİTELER VE KÜRESEL GÖRÜNÜM

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,0957 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi (DXY) 103,88 puan bandında hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik mesajlarının ve küresel jeopolitik gelişmelerin kur üzerindeki yön arayışında belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Gün içerisinde yurt içi ve yurt dışında açıklanacak ekonomik veriler piyasalar tarafından yakından takip edilecek.