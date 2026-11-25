Süreci yönetmek üzere uluslararası yatırım bankalarıyla el sıkışan şirketin, stratejik ve finansal yatırımcılarla ilk temaslara başladığı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Starbucks, Japonya'daki faaliyetlerinin olası devri için Citigroup ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu finansal danışmanlarla çalışıyor.

Potansiyel alıcıların talebini ölçmek amacıyla başlatılan ön görüşmelerde, elden çıkarılacak hisse oranının henüz kesinleşmediği ifade ediliyor.

OPERASYONUN DEĞERİ 3 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Şirketin Japonya birimindeki stratejik seçenekleri masaya yatırdığı ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında kulislere yansımıştı.

Eylül ayında gündeme gelen değerlendirmelerde ise Starbucks'ın çoğunluk hisselerini devretmeye sıcak baktığı ve Japonya operasyonlarına yaklaşık 3 milyar dolar değer biçildiği öne sürülmüştü.

Yatırımcılarla doğrudan temasların başlaması satış takviminin hızlandığına işaret etse de nihai satış bedeli ve anlaşma şartlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MAĞAZA AĞI BÜYÜRKEN İŞLETME MODELİ DEĞİŞİYOR

Satış hazırlıkları, Japonya pazarındaki fiziksel büyümeyle eş zamanlı ilerliyor.

Starbucks'ın 27 Eylül 2026'da tamamlanan mali yıla ilişkin faaliyet raporuna göre ülkede doğrudan işletilen mağaza sayısı bir yılda 1.883'ten 1.945'e ulaştı. Söz konusu dönemde 78 yeni şube açan marka, 16 şubesinin ise faaliyetine son verdi.

ÇİN'İN ARDINDAN ASYA'DA İKİNCİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Japonya operasyonlarında çoğunluk hissesinin devredilmesi, Starbucks'ın Asya kıtasındaki doğrudan işletmecilik modelinde köklü bir yapı değişikliği anlamına geliyor.

Daha önce Çin'deki perakende operasyonlarının yönetim kontrolünü Boyu Capital'e devreden şirket, Japonya hamlesiyle birlikte bölgedeki sermaye ve işletme yapısını yerel veya finansal ortaklıklar üzerinden yeniden şekillendirme stratejisini sürdürmüş olacak.