ABD ile İran arasındaki gerilime dair diplomatik iyimserlik, Orta Doğu sevkiyatlarının toparlanması ve küresel arz fazlası beklentileri enerji piyasalarındaki tansiyonu düşürdü.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 92,57 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, 23 Kasım Pazartesi sabahı 89,96 dolara, 24 Kasım itibarıyla ise 86,4 dolar seviyesine kadar çekildi.

Aynı süreçte motorinin uluslararası ton fiyatı da son 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.105 dolara geriledi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre uluslararası piyasalardaki düşüş eğiliminin korunması halinde 26 Kasım Perşembe veya 27 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin gruplarında indirime gidilmesi bekleniyor.

MOTORİNE 4 TL'YE YAKIN İNDİRİM HESAPLANIYOR

Sektör temsilcilerinin mevcut uluslararası ürün fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, piyasalarda ani bir yükseliş yaşanmaması durumunda pompaya yansıyacak olası indirim aralıkları şöyle öngörülüyor:

• Motorin: 26 Kasım Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 3,30 TL ile 4,04 TL arasında düşüş bekleniyor.

• Benzin: 26 Kasım Perşembe veya 27 Kasım Cuma günü uygulanmak üzere litrede 1,53 TL ile 1,70 TL bandında indirim hesaplanıyor.

İNDİRİM SONRASI ÜÇ BÜYÜK İLDE BEKLENEN YENİ FİYATLAR

Öngörülen üst sınırdaki indirimlerin tabelaya yansıması halinde, 24 Kasım itibarıyla geçerli olan mevcut rakamlar ile indirim sonrası oluşacak tahmini pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:

• İstanbul (Avrupa Yakası): Motorin 88,90 TL'den 84,90 TL'ye, benzin 68,40 TL'den 66,70 TL'ye inecek.

• İstanbul (Anadolu Yakası): Motorin 88,70 TL'den 84,70 TL'ye, benzin 68,20 TL'den 66,50 TL'ye gerileyecek.

• Ankara: Motorin 90,00 TL'den 86,00 TL'ye, benzin 69,40 TL'den 67,70 TL'ye düşecek.

• İzmir: Motorin 90,20 TL'den 86,20 TL'ye, benzin 69,60 TL'den 67,90 TL'ye inecek.

1 ARALIK'TA ÖTV GÜNCELLEMESİ TABELAYI YENİDEN DEĞİŞTİRECEK

Perşembe ve cuma günleri pompaya yansıması beklenen indirimin yaratacağı rahatlamanın ise kısa süreli olacağı değerlendiriliyor.

Altı aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine endeksli maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) artışının 1 Aralık itibarıyla devreye girmesiyle fiyatların yeniden yukarı yönlü güncellenmesi gündemde.

Kulis bilgilerine göre yalnızca vergi güncellemesi kaynaklı artışın benzinin litresinde yaklaşık 4,15 TL, motorinin litresinde ise yaklaşık 3,60 TL düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.