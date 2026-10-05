Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, "e-Devlet/Özel Sigortalarım" portalının 2. fazı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yeni dönemle birlikte araç sahipleri ve sigortalılar, sigorta şirketlerinin kapısını çalmadan veya uzun telefon trafiğine girmeden tüm detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Genişletilen hizmetler kapsamında sistem üzerinden erişilebilecek yenilikler şunlar:

• Hasar Dosyası ve Eksper Raporları: Karışılan kazalara ilişkin açılan hasar dosyalarının durumu ve eksper değerlendirme raporları.

• Kaza Tespiti ve Kusur Oranları: Maddi hasarlı trafik kazalarında tutulan kaza tespit tutanakları ile taraflara atfedilen kusur oranları.

• Tüm Branşlarda Poliçe Geçmişi: Konuttan sağlığa, kaskodan zorunlu trafiğe kadar tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe detayları.

• Yenileme Uyarıları: Süresi yaklaşan poliçeler için vatandaşları bilgilendiren otomatik poliçe yenileme hatırlatmaları.

SEDDK: "HIZLI VE ETKİN ERİŞİM SAĞLANACAK"

Gelişmeye ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, projenin vatandaşların sigortacılık işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmayı hedeflediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir."