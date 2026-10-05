Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta süreçlerine dijital ortamdan hızlı, güncel ve şeffaf bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla önemli bir adımı hayata geçirdi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, "e-Devlet/Özel Sigortalarım" portalının 2. fazı tamamlanarak hizmete sunuldu.
Yeni dönemle birlikte araç sahipleri ve sigortalılar, sigorta şirketlerinin kapısını çalmadan veya uzun telefon trafiğine girmeden tüm detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Genişletilen hizmetler kapsamında sistem üzerinden erişilebilecek yenilikler şunlar:
• Hasar Dosyası ve Eksper Raporları: Karışılan kazalara ilişkin açılan hasar dosyalarının durumu ve eksper değerlendirme raporları.
• Kaza Tespiti ve Kusur Oranları: Maddi hasarlı trafik kazalarında tutulan kaza tespit tutanakları ile taraflara atfedilen kusur oranları.
• Tüm Branşlarda Poliçe Geçmişi: Konuttan sağlığa, kaskodan zorunlu trafiğe kadar tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe detayları.
• Yenileme Uyarıları: Süresi yaklaşan poliçeler için vatandaşları bilgilendiren otomatik poliçe yenileme hatırlatmaları.
SEDDK: "HIZLI VE ETKİN ERİŞİM SAĞLANACAK"
Gelişmeye ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, projenin vatandaşların sigortacılık işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmayı hedeflediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir."