Brandt, haftalık grafikte kritik bir eşiğe işaret ederek, söz konusu destek seviyesinin kaybedilmesi halinde fiyatta sert bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

X hesabı üzerinden haftalık Ethereum grafiğini paylaşan Peter Brandt, mevcut teknik görünümün korunabilmesi için 1.383 dolar seviyesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kilit haftalık desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ETH fiyatının 500 doların altına kadar çekilebileceğini öngören analist, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Ethereum’un güncel seviyelerinden yaklaşık yüzde 70 oranında değer kaybedebileceğine dikkat çekti.

Brandt paylaşımında risk senaryosunu şu sözlerle özetledi:

“Eğer ETH 1.383 doların üzerinde kalamazsa, fiyatın 500 doların altına geri dönmesi için hiçbir neden görmüyorum.”

BTC CEPHESİNDE GÖRÜNÜM DAHA DENGELİ

Ethereum için oldukça temkinli ve aşağı yönlü bir senaryoya işaret eden Brandt, Bitcoin (BTC) tarafında ise görece daha iyimser bir tablo çizdi.

Bitcoin’in aylık grafikteki önemli destek bölgesini korumayı başardığını belirten analist, bu seviyenin geçici bir tepki yükselişinden ziyade kalıcı bir fiyat tabanı oluşturma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Brandt, mevcut teknik veriler ışığında Bitcoin konusunda nötr ile yükseliş aralığında bir beklentiye sahip olduğunu aktardı.

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