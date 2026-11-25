2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, yeni maaşın ne kadar olacağına ilişkin tahminler de gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde dört farklı yapay zeka modelinin hesaplamaları dikkat çekti.

2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda enflasyon beklentileri, ekonomik göstergeler, yeniden değerleme oranı ve geçmiş yıllardaki zam politikaları dikkate alındı.

CNBC-e'den Hasan Selçuk Turan'ın haberinde yer alan tahminlere göre ChatGPT, Grok, Gemini ve Claude'un hesaplamalarında yüzde 30'a yakın zam oranı ortak beklenti olarak öne çıktı. Modellerin tahminleri, yeni net asgari ücretin 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceğine işaret etti.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA HANGİ VERİLER ETKİLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon beklentileri, Merkez Bankası tahminleri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve yeniden değerleme oranı önemli referanslar arasında bulunuyor.

OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken, Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 seviyesinde yer aldı. Merkez Bankası'nın 12 Kasım'da yayımladığı 2026 yılı 4. Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 olarak duyuruldu.

24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle 2027 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Söz konusu oran, yapay zeka modellerinin asgari ücret hesaplamalarında da dikkate alınan göstergeler arasında yer aldı.

CHATGPT'NİN 2027 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: 36 BİN 498 TL

ChatGPT, 2027 yılında net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceği senaryosunu öne çıkardı. Mevcut 28 bin 75 TL 50 kuruşluk ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre yüzde 30 artış halinde net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye yükselecek.

ChatGPT'nin farklı zam oranlarına göre hesaplamaları şöyle:

Yüzde 27-28 zam: 35 bin 656 TL – 35 bin 937 TL

Yüzde 29-30 zam: 36 bin 218 TL – 36 bin 498 TL

Yüzde 32-35 zam: 37 bin 60 TL – 37 bin 902 TL

Modelin ana senaryosunda öne çıkan yüzde 30'luk artış, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 30,04'lük yıl sonu enflasyon beklentisine yakın bir seviyede bulunuyor.

GEMİNİ'NİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: 36 BİN 250-36 BİN 500 TL

Gemini, 2027 yılı için yüzde 27 ile yüzde 30 arasında zam yapılabileceğini değerlendirdi. Modelin tahminlerinde net asgari ücretin 35 bin 650 TL ile 36 bin 500 TL arasında şekillenebileceği belirtildi.

Gemini'nin nokta tahmininde ise 36 bin 250 TL ve psikolojik sınır olarak değerlendirilen 36 bin 500 TL seviyeleri öne çıktı.

Hesaplamalarda yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, yüzde 28,4'lük OVP enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmini dikkate alındı.

GROK'UN 2027 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 36 BİN 500-37 BİN 500 TL

Grok da 2027 yılı asgari ücret zammının yüzde 30 civarında gerçekleşebileceği tahmininde bulundu. Ancak model, diğer yapay zeka uygulamalarına kıyasla daha geniş bir ücret aralığı ortaya koydu.

Grok'un hesaplamalarına göre yeni net asgari ücret 36 bin 500 TL ile 37 bin 500 TL arasında olabilir. En olası ücret seviyesi ise 36 bin 500 TL ile 37 bin TL aralığında gösterildi.

Modelin değerlendirmelerinde enflasyon beklentilerinin yanı sıra yeniden değerleme oranı ve işveren maliyetleri gibi unsurların da etkili olduğu belirtildi.

CLAUDE'UN TAHMİNİ: NET ASGARİ ÜCRET 36 BİN 500 TL

Claude'un 2027 yılı için ana tahmini de yüzde 30 zam oranı etrafında şekillendi. Model, net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL olabileceğini değerlendirirken, olası zam aralığını yüzde 28 ile yüzde 34 arasında belirledi.

Claude'un hesaplamalarına göre:

Ana senaryo: Yüzde 30 zam, yaklaşık 36 bin 500 TL net ücret

Tahmin aralığı: Yüzde 28-34 zam

Net ücret aralığı: 36 bin TL – 37 bin 600 TL

Yüzde 33,7 zam senaryosu: Yaklaşık 37 bin 537 TL

Claude'un yüzde 30 zam senaryosunda net ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşırken, daha yüksek artış ihtimalinde maaşın 37 bin 500 TL seviyesini aşabileceği hesaplandı.

4 YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNDE ORTAK NOKTA NE?

ChatGPT, Gemini, Grok ve Claude'un tahminleri karşılaştırıldığında yüzde 30 civarında zam ve 36 bin 500 TL seviyesinde net asgari ücret ortak beklenti olarak öne çıkıyor.

Dört model arasında tahmin aralıkları bakımından farklılıklar bulunsa da yeni ücretin 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceği değerlendirmesi dikkat çekiyor.

Ancak açıklanan rakamların yapay zeka modellerinin mevcut ekonomik veriler üzerinden oluşturduğu tahminlerden ibaret olduğu unutulmamalı. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak. Şu ana kadar resmi bir zam oranı veya yeni net maaş açıklanmış değil.