1949 yılında kurulan TARİŞ Pamuk Birliği'ne ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar kapsamında mahkemeden dikkat çeken karar çıktı. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, birliğin mevcut yönetiminin bazı yetkilerini tedbiren sınırlandırarak denetim kayyumu atanmasına karar verdi.

Kararda, olağan işletme faaliyetleri dışındaki ödeme, avans ve borçlanma işlemlerinin kayyum onayına tabi tutulması öngörüldü.

Ege Bölgesi'ndeki pamuk üreticilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla 77 yıl önce 1949 yılında kurulan TARİŞ Pamuk Birliği, bu kez mahkeme kararıyla gündeme geldi. Birliğin yönetimine ilişkin devam eden soruşturma ve davalar kapsamında, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kararı verildi.

SS 131 Nolu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin başvurusu üzerine alınan kararda, TARİŞ Pamuk Birliği'ne denetim kayyumu atanması kararlaştırıldı.

57 MİLYON TL'LİK AVANS İDDİASI SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

TARİŞ Pamuk Birliği'nin, 2023 yılında 5 milyon TL sermayeyle kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne 2024 yılında 57 milyon TL avans verdiği iddiası soruşturma konusu oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, birlik yöneticilerinin usulsüz işlemler gerçekleştirdiği, görevi kötüye kullandığı ve kooperatifi zarara uğrattığı iddiaları ele alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Başkan Vekili Ali Şimşek, yönetim kurulu üyeleri Nuri Aksay, Murat Angın ve Murat Dinçarslan ile Genel Müdür Vekili İsmail P. hakkında zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılama talep edildi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 10 Aralık 2025 tarihli soruşturma raporu ile başsavcılık dosyasına sunulan 24 Haziran ve 4 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporları da süreçte yer aldı.

MAHKEMEDEN DENETİM KAYYUMU KARARI

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/1281 Esas sayılı dosya kapsamında ihtiyati tedbir talebini kısmen kabul etti.

Mahkeme, mevcut yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür vekilinin yetkilerinin belirli işlemler bakımından tedbiren sınırlandırılmasına ve Yeminli Mali Müşavir Tahir Öztürk'ün denetim kayyumu olarak atanmasına karar verdi.

Karara göre, birlik yönetiminin olağan işletme faaliyetleri dışında kalan bazı işlemleri denetim kayyumunun onayına tabi olacak.

Bu kapsamda çalışan giderleri, SGK ödemeleri, kira ve ulaşım gibi olağan işletme masrafları dışında kalan avans, ödeme ve borçlanma işlemleri denetlenecek. Ayrıca birliğe ait taşınmazların, araçların ve iştiraklerin devri, rehin ve ipotek tesisi ile birlik alacaklarına ilişkin feragat ve sulh işlemleri de kayyum onayına bağlandı.

KAYYUMUN AYLIK ÜCRETİ 30 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Mahkeme kararında denetim kayyumunun aylık ücreti 30 bin TL olarak belirlendi. Tedbir kararının uygulanabilmesi için davacı tarafın 500 bin TL nakit veya teminat mektubu sunması şartı getirildi.

Ayrıca davacı tarafın, üç aylık denetim kayyumu ücretine karşılık gelen 90 bin TL'yi kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde mahkeme veznesine yatırması istendi.

Sonraki aylara ilişkin kayyum ücretinin de her ayın 5'inci gününe kadar yatırılması gerekiyor. Belirlenen ücretin yatırılmaması halinde tedbir kararının kendiliğinden kalkacağı belirtildi.

KARARA İTİRAZ VE İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkemenin ara kararında, kabul edilen tedbir talepleri yönünden kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebileceği, reddedilen talepler bakımından ise iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği bildirildi.

Böylece TARİŞ Pamuk Birliği'nde yönetimin bazı işlemleri denetim kayyumunun onayına bağlanırken, soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Ekonomim