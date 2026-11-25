Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) kasım ayı verilerine göre aylık gıda enflasyonu yüzde 1,97'ye gerilerken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 31'e yükseldi. Kasımda fiyatı en fazla artan ürünler arasında salatalık, patlıcan ve taze fasulye yer aldı.

KASIMDA EN ÇOK ZAMLANAN GIDA ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU

Taze meyve ve sebze grubunda kasım ayında en yüksek fiyat artışı kaydedilen ürünler salatalık, patlıcan ve taze fasulye oldu.

Aynı grupta fiyatı en fazla gerileyen ürünler ise çarliston biber, diğer taze biber çeşitleri ve lahana olarak sıralandı.

KURU FASULYE VE ŞEKER FİYATLARI YÜKSELDİ

Taze meyve ve sebze dışındaki gıda ürünleri arasında en yüksek fiyat artışları kuru fasulye, kesme şeker ve hazır tavuk yemeklerinde gerçekleşti.

Fındık içi, yöresel peynirler ve mayonez ise fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı.

KKTC'DE YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 35,3 OLDU

TEPAV'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hesapladığı Gıda Fiyat Endeksi (KKTC-TEGE) sonuçları da açıklandı.

Buna göre, 1-25 Kasım döneminde KKTC'de aylık gıda enflasyonu yüzde 1,81, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 35,3 olarak kaydedildi.