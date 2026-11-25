Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Şirket, ABD merkezli güneş hücresi üreticisi Talon PV LLC ile 500 megavat (MW) ölçeğinde potansiyel iş birliğine yönelik bağlayıcı olmayan iyi niyet anlaşması imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KALYON GÜNEŞ'TEN ABD'DE 500 MW'LIK İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. ("Şirket") ile ABD'de yerleşik yeni nesil güneş hücresi üretiminin öncü şirketlerinden Talon PV LLC ("Talon PV") arasında, Las Vegas'ta düzenlenen ABD'nin en büyük temiz enerji fuarlarından biri olan RE+ 2026 kapsamında, ABD pazarına yönelik güneş teknolojileri alanında 500 MW ölçeğinde bir iş birliğinin ana çerçevesini değerlendirmek amacıyla belirli hükümleri saklı kalmak üzere bağlayıcı olmayan bir İyi Niyet Anlaşması ("MoU") imzalanmıştır.

MoU kapsamında taraflar, Şirketimizin entegre üretim kapasitesini ve Talon PV'nin yüksek verimli güneş hücreleri alanındaki çalışmalarını dikkate alarak ABD pazarına yönelik farklı güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilere ilişkin ürün ve hizmetlerin tedariki konularında iş birliği olanaklarını değerlendirmeyi hedeflemektedir.

NİHAİ TEDARİK SÖZLEŞMESİ HEDEFLENİYOR

MoU, tarafların mevcut niyetlerini yansıtmakta olup görüşme süreci ve incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde nihai tedarik sözleşmesi imzalanması hedeflenmektedir.

Tedarike konu olabilecek güneş hücrelerinin miktarı, fiyatlama esasları ve diğer ticari koşullar henüz belirlenmemiş olup bu hususların, tarafların ileride müzakere edeceği nihai tedarik sözleşmesinde kararlaştırılması öngörülmektedir.

Görüşmelere ilişkin önemli gelişmeler ile nihai ve bağlayıcı tedarik sözleşmesinin imzalanması hâlinde işleme ilişkin somut koşullar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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