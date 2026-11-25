Salı günü 19 baz puanlık sıçrama kaydeden CDS primi 274 baz puana yükselerek 7 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyesini test etti. Risk primindeki bu yüksek seyir çarşamba sabahı işlemlerinde de korundu.

TÜRK VARLIKLARI ÜÇ FARKLI CEPHEDEN BASKI ALTINDA

Piyasalarda risk algısını yukarı çeken yükselişin arkasında üç temel dinamik öne çıkıyor:

• Eylül ayında yaşanan fon krizinin piyasalar üzerinde devam eden artçı etkileri

• Küresel finans piyasalarında yatırımcıların risk iştahındaki zayıflama

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde görülen sert geri çekilme

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUFG Bank Türkiye Hazine Müdürü Onur İlgen, fon krizinin ardından yerli ve yabancı yatırımcı duyarlılığının kırılganlığını koruduğunu vurguladı.

Küresel piyasalardaki oynaklığın Türkiye lehine bir zemin sunmadığını belirten İlgen, Merkez Bankası rezervlerindeki son düşüşün Türk varlıkları üzerindeki hassasiyeti artırdığına işaret etti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE 17 MİLYAR DOLARI AŞAN GERİLEME

Risk primindeki tırmanışta TCMB rezervlerindeki daralma kritik rol oynuyor.

QNB ekonomistlerinin salı günü paylaştığı araştırma notundaki hesaplamalara göre Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervleri geçtiğimiz hafta 17 milyar doların üzerinde azalış kaydederek 11,2 milyar dolar seviyesine indi.

Rezervlerdeki bu belirgin düşüş ile hem yurt içi hem de küresel ölçekte artan belirsizlikler, Türkiye’nin risk primi üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.

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