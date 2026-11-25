Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu, yeni kredi kartı faizleri ne zaman geçerli olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılından bu yana ilk kez kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gitti. 1 Aralık 2026 itibarıyla kredi kartı akdi faiz ve gecikme faizi oranları 0,17 puan düşürülecek. Peki, 20 bin, 50 bin, 100 bin ve 200 bin TL kredi kartı borcunun aylık faizi ne kadar olacak? İşte yeni kredi kartı faiz oranları ve borç tutarına göre örnek hesaplamalar.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenlemeyle birlikte dönem borcuna göre uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları şöyle değişecek:

Dönem borcu Eski faiz oranı Yeni faiz oranı 30 bin TL'nin altında %3,25 %3,08 30 bin-180 bin TL arasında %3,75 %3,58 180 bin TL'nin üzerinde %4,25 %4,08

Bankalar, TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarının altında da faiz uygulayabilecek.

KREDİ KARTI BORCUNA GÖRE AYLIK FAİZ TUTARLARI BELLİ OLDU

Yeni faiz oranlarının devreye girmesiyle 20 bin TL'lik borcun aylık faiz yükü 650 TL'den 616 TL'ye, 75 bin TL'lik borcun faiz yükü ise 2.812,50 TL'den 2.685 TL'ye gerileyecek.

Farklı borç tutarlarına göre örnek aylık faiz hesaplamaları şöyle:

Dönem borcu Eski faiz Yeni faiz Aylık fark 20.000 TL 650 TL 616 TL 34 TL 30.000 TL 1.125 TL 1.074 TL 51 TL 50.000 TL 1.875 TL 1.790 TL 85 TL 75.000 TL 2.812,50 TL 2.685 TL 127,50 TL 100.000 TL 3.750 TL 3.580 TL 170 TL 150.000 TL 5.625 TL 5.370 TL 255 TL 180.000 TL 6.750 TL 6.444 TL 306 TL 200.000 TL 8.500 TL 8.160 TL 340 TL

Hesaplamalar, belirtilen tutarların tamamının faiz uygulanan bakiye olduğu varsayımıyla yapılmış olup vergi ve fon kesintilerini içermiyor.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZLERİ DE DÜŞECEK

Kredi kartının asgari ödeme tutarının zamanında veya eksiksiz ödenmemesi durumunda uygulanan azami gecikme faizi oranları da 1 Aralık itibarıyla düşürülecek.

Dönem borcu Eski gecikme faizi Yeni gecikme faizi 30 bin TL'nin altında %3,55 %3,38 30 bin-180 bin TL arasında %4,05 %3,88 180 bin TL'nin üzerinde %4,55 %4,38

KREDİ KARTI BORÇLARI 3,5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 13 Kasım 2026 tarihli haftalık verilerine göre, bireysel kredi kartı alacakları yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam borç stokunun 1 trilyon 317,7 milyar TL'sini taksitli, 2 trilyon 220 milyar TL'sini ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI BORÇLARI 218,5 MİLYAR TL OLDU

Bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacakların tutarı 13 Kasım itibarıyla 218,5 milyar TL'ye yükseldi. Söz konusu tutar 21 Ağustos haftasında 187,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.