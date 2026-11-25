İngiliz havayolu şirketi EasyJet, 2026 mali yılında sert kâr kaybı yaşadı. Şirketin yıllık vergi öncesi kârı 658 milyon sterlinden 24 milyon sterline gerilerken, Orta Doğu'daki çatışmaların artırdığı yakıt maliyetleri bilançoya ağır darbe vurdu. ABD'li yatırım devi Apollo'nun devralma süreci öncesinde açıklanan sonuçlar dikkat çekti.

Şirketin 25 Kasım'da açıkladığı finansal sonuçlara göre toplam gelir 10,7 milyar sterline ulaştı. EasyJet, önceki mali yıla kıyasla 3 milyon daha fazla yolcu taşımasına rağmen kârlılığını koruyamadı.

Yıllık vergi öncesi kâr 658 milyon sterlinden 24 milyon sterline geriledi. Düzeltilmiş vergi öncesi grup kârı da 665 milyon sterlinden 71 milyon sterline düştü.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR YAKIT MALİYETLERİNİ ARTIRDI

EasyJet'in finansal performansındaki gerilemede yükselen yakıt giderleri önemli rol oynadı. Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji piyasalarında oluşturduğu maliyet baskısı, şirketin yıllık yakıt harcamalarını yüzde 11 artırdı.

Buna göre EasyJet'in yakıt giderleri yaklaşık 2,5 milyar sterline yükseldi. Fiyat riskinden korunma işlemleri sonrasındaki ortalama jet yakıtı maliyeti de ton başına 761 dolardan 804 dolara çıktı.

Mali yılın ikinci yarısında tüketici talebinin zayıflaması da şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi.

HAVAYOLU OPERASYONLARI ZARAR AÇIKLADI

EasyJet'in havayolu taşımacılığı birimi, önceki yıl elde ettiği 415 milyon sterlinlik düzeltilmiş vergi öncesi kârın ardından 195 milyon sterlin zarar açıkladı.

Buna karşılık şirketin tatil organizasyonu birimi EasyJet Holidays büyümesini sürdürdü. Birimin düzeltilmiş vergi öncesi kârı 250 milyon sterlinden 266 milyon sterline yükseldi.

Tatil operasyonlarından elde edilen kazanç, grubun finansal performansına destek sağladı. Şirket, 2026 mali yılı için temettü dağıtmayacağını duyurdu.

EASYJET, APOLLO'YA DEVREDİLİYOR

EasyJet'in finansal sonuçları, ABD merkezli yatırım şirketi Apollo Global Management'ın devralma süreci devam ederken açıklandı.

Apollo'nun EasyJet'i yaklaşık 5,7 milyar sterlin karşılığında devralmasına yönelik teklifi, 11 Kasım'da hissedarların onayını aldı. Hisse başına 715 peni üzerinden gerçekleştirilecek satın alma işleminin, gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

EASYJET'TEN MALİYETLERİ AZALTMA PLANI

Şirket yönetimi, filo modernizasyonuyla önümüzdeki iki mali yılda toplam yaklaşık 250 milyon sterlinlik ilave yıllık maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Plan kapsamında 110 milyon sterlinlik tasarrufun 2027 mali yılında, 140 milyon sterlinlik ilave tasarrufun ise 2028 mali yılında elde edilmesi öngörülüyor.

EasyJet, maliyetleri azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflerken, artan yakıt giderleri ve zayıflayan talebin ardından kârlılığını yeniden güçlendirmeye çalışacak.