Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2026 yılında ikinci kez nakit temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 26 Kasım 2026 Perşembe günü hisse başına net 2,6095 TL kâr payı ödeyecek. Temettü tutarları 30 Kasım'da yatırımcıların hesaplarında kullanılabilir olacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), yatırımcılarına yönelik nakit kâr payı dağıtımında yeni ödeme dönemine giriyor. Şirketin temettü ödemesi için hak kullanım tarihi 26 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Ford Otomotiv'in olağanüstü genel kurul toplantısında, yönetim kurulunun nakit kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayından geçti. Böylece şirketin 2026 yılı içerisindeki ikinci temettü ödemesinin takvimi de netleşti.

FROTO HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Ford Otomotiv, 26 Kasım 2026 Perşembe günü brüt yüzde 307, net yüzde 260,95 oranında temettü dağıtacak. Buna göre yatırımcılar, sahip oldukları her bir FROTO hissesi için brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL nakit kâr payı alacak.

FROTO TEMETTÜSÜ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Temettü ödemeleri T+2 takas süresi kapsamında gerçekleştirilecek. Buna göre 26 Kasım'daki hak kullanım tarihinin ardından nakit temettü tutarları 30 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların hesaplarında kullanılabilir hale gelecek.

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü seans kapanışı itibarıyla FROTO hisselerine sahip olması yeterli olacak.

Ford Otomotiv'in temettü verimi ise 25 Kasım tarihli kapanış fiyatının ardından belli olacak.

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