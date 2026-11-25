Yatırım Finansman'ın 25 Kasım 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre, günün ilk yarısında TSİ 12.00 itibarıyla alım tarafında SASA ve SYIEKV öne çıktı. Satış işlemlerinde ise ISCTR, ITISZV ve EREGL dikkat çekti. Kurumun net hacmi eksi 534 milyon 247 bin 273 olarak kaydedildi.

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yatırım Finansman üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 14 milyon 34 bin 509 lotla SASA oldu. SASA'nın toplam alımlardaki payı yüzde 26,94, ortalama maliyeti ise 1,437 TL olarak gerçekleşti.

SASA'yı 13 milyon 274 bin 999 lotla SYIEKV takip etti. AAI FWV kodlu hisse 3 milyon 695 bin 267 lotluk net alımla üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA 14.034.509 26,94 1,437 SYIEKV 13.274.999 25,48 0,01 AAIFWV 3.695.267 7,09 0,01 ICIOZV 2.975.000 5,71 0,01 KTLEV 2.834.261 5,44 6,63 Diğer 15.289.476 29,34 -

Kaynak: ForInvest

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırada 6 milyon 698 bin 870 net lotla ISCTR yer aldı. ISCTR'nin satışlardaki payı yüzde 16,30, ortalama maliyeti ise 12,163 TL oldu.

ISCTR'nin ardından 3 milyon 651 bin 2 lotla ITISZV, 2 milyon 766 bin 876 lotla EREGL geldi. YKBNK ve EKGYO da en fazla net satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

Hisse Net satış lotu Pay (%) Maliyet (TL) ISCTR -6.698.870 16,30 12,163 ITISZV -3.651.002 8,88 0,03 EREGL -2.766.876 6,73 29,424 YKBNK -2.723.534 6,63 34,812 EKGYO -2.525.436 6,14 17,007 Diğer -22.736.661 55,32 -

Yatırım Finansman'ın 25 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla açıkladığı veriler, gün içindeki net alım ve satım işlemlerini yansıtıyor. Seansın devamında işlem dağılımı ve hisse sıralamaları değişebilir.

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