Bank of America (BofA), 25 Kasım 2026'da saat 12.12 itibarıyla 582,1 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İşte BofA'nın en çok aldığı ve sattığı hisseler.
Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da 25 Kasım 2026 Çarşamba günü satış ağırlıklı işlemleriyle dikkat çekti. Saat 12.12 itibarıyla kurum üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış hacmi 582 milyon 117 bin 998 TL'ye ulaştı.
BofA'nın en çok net alım yaptığı hisseler Tüpraş (TUPRS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) olurken, satış tarafında bankacılık hisseleri öne çıktı. Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, kurumun en çok net satış yaptığı ilk üç hisse oldu.
BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Bank of America'nın TSİ 12.12 itibarıyla en fazla aldığı hisseler şöyle sıralandı;
|Hisse
|Net alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TUPRS
|121.311.149,50
|15,36
|318,989
|THYAO
|120.238.523,50
|15,23
|319,742
|EFOR
|26.605.545,73
|3,37
|10,873
|PGSUS
|26.507.347,30
|3,36
|156,316
|ENERY
|24.514.849,15
|3,10
|14,384
|Diğer
|470.539.156,67
|59,58
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BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Bank of America'nın aynı saat 12.12 itibarıyla en fazla sattığı hisseler ise şöyle;
|Hisse
|Net satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|AKBNK
|217.313.058,75
|15,84
|62,655
|YKBNK
|202.943.494,82
|14,79
|34,836
|GARAN
|95.955.129,90
|6,99
|141,281
|EREGL
|82.559.456,90
|6,02
|29,593
|ASTOR
|60.363.792,80
|4,40
|154,51
|Diğer
|712.699.637,00
|51,95
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ÜÇ BANKA HİSSESİNDE 516 MİLYON TL'Yİ AŞAN SATIŞ
BofA üzerinden Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA hisselerinde gerçekleştirilen toplam net satış 516 milyon TL'yi aştı. Alım tarafında ise Tüpraş ve Türk Hava Yolları'nda toplam 241,5 milyon TL'lik net alım kaydedildi.
Söz konusu veriler saat 12.12 itibarıyla gerçekleşen işlemleri yansıtırken seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir.
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