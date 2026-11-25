Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da 25 Kasım 2026 Çarşamba günü satış ağırlıklı işlemleriyle dikkat çekti. Saat 12.12 itibarıyla kurum üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış hacmi 582 milyon 117 bin 998 TL'ye ulaştı.

BofA'nın en çok net alım yaptığı hisseler Tüpraş (TUPRS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) olurken, satış tarafında bankacılık hisseleri öne çıktı. Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, kurumun en çok net satış yaptığı ilk üç hisse oldu.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America'nın TSİ 12.12 itibarıyla en fazla aldığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TUPRS 121.311.149,50 15,36 318,989 THYAO 120.238.523,50 15,23 319,742 EFOR 26.605.545,73 3,37 10,873 PGSUS 26.507.347,30 3,36 156,316 ENERY 24.514.849,15 3,10 14,384 Diğer 470.539.156,67 59,58 -

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın aynı saat 12.12 itibarıyla en fazla sattığı hisseler ise şöyle;

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) AKBNK 217.313.058,75 15,84 62,655 YKBNK 202.943.494,82 14,79 34,836 GARAN 95.955.129,90 6,99 141,281 EREGL 82.559.456,90 6,02 29,593 ASTOR 60.363.792,80 4,40 154,51 Diğer 712.699.637,00 51,95 -

ÜÇ BANKA HİSSESİNDE 516 MİLYON TL'Yİ AŞAN SATIŞ

BofA üzerinden Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA hisselerinde gerçekleştirilen toplam net satış 516 milyon TL'yi aştı. Alım tarafında ise Tüpraş ve Türk Hava Yolları'nda toplam 241,5 milyon TL'lik net alım kaydedildi.

Söz konusu veriler saat 12.12 itibarıyla gerçekleşen işlemleri yansıtırken seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir.

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