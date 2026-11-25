Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR), yurt dışından milyarlık sipariş aldı. Şirket, 24 milyon 399 bin dolar (1 milyar 236 milyon 480 bin 507,93 TL) tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sipariş kapsamındaki teslimatların 2027 yılı içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

KATMR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde;

Şirketimiz yurt dışı kaynaklı $ 24.399.000 (YirmiDörtMilyonÜçYüzDoksanDokuzBinDolar) tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi almıştır. Teslimatlar 2027 yılı içerisinde tamamlanacaktır.