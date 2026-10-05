Google Haberler

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları ortaya çıktı. 2027’de muayene ücretlerine zam bekleniyor ancak yeni tarife henüz kesinleşmedi.

Milyonlarca araç sahibinin her yıl yakından takip ettiği araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinde 2027 yılı için zam senaryosu gündeme geldi. Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, araç sahiplerini yeni yılda daha yüksek maliyetler bekliyor.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Bu oranın uygulanması halinde araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretlerinin de aynı oranda artması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Henüz kesinleşmedi ama zam bekleniyor, Görsel 1

OTOMOBİL MUAYENESİ 4 BİN 208 TL’YE ÇIKABİLİR

2026 yılında 3 bin 288 TL olarak uygulanan otomobil muayene ücretinin, yaklaşık yüzde 28'lik artış gerçekleşmesi halinde 4 bin 208 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Böylece otomobil sahiplerinin yalnızca muayene için ödeyeceği tutar yaklaşık 920 TL artmış olacak.

EGZOZ ÖLÇÜMÜ DE ZAMLANACAK

Araç sahiplerinin bir diğer zorunlu gider kalemi olan egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinde de artış bekleniyor.

Halihazırda 460 TL olan egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinin, yüzde 28'lik artış senaryosunda 589 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Böylece muayene ve egzoz ölçümünün toplam maliyeti 4 bin 797 TL'ye ulaşabilecek.

İşlem 2026 ücreti 2027 tahmini Artış
Araç muayenesi 3.288 TL 4.208 TL 920 TL
Egzoz emisyon ölçümü 460 TL 589 TL 129 TL
Toplam 3.748 TL 4.797 TL 1.049 TL

Araç sahipleri dikkat! Henüz kesinleşmedi ama zam bekleniyor, Görsel 2

ZAM ORANI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Söz konusu rakamların kesinleşmiş 2027 tarifesi olmadığı özellikle belirtiliyor. Hesaplamalar, Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 olması varsayımına dayanıyor. Nihai oran ve buna bağlı ücretler resmi düzenlemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Bu nedenle muayene tarihi yıl sonuna yaklaşan araç sahiplerinin, işlemlerini 2026 yılı bitmeden tamamlamaları, olası yeni tarifeden etkilenmemeleri açısından önem taşıyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patron alımı da yetmedi: TKNKA arz fiyatına yaklaşamıyorPatron alımı da yetmedi: TKNKA arz fiyatına yaklaşamıyor
Maden gündemi borsayı da vurdu! XMADN endeksinde kayıp arttıMaden gündemi borsayı da vurdu! XMADN endeksinde kayıp arttı

Google Haberler