Milyonlarca araç sahibinin her yıl yakından takip ettiği araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinde 2027 yılı için zam senaryosu gündeme geldi. Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, araç sahiplerini yeni yılda daha yüksek maliyetler bekliyor.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Bu oranın uygulanması halinde araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretlerinin de aynı oranda artması bekleniyor.

OTOMOBİL MUAYENESİ 4 BİN 208 TL’YE ÇIKABİLİR

2026 yılında 3 bin 288 TL olarak uygulanan otomobil muayene ücretinin, yaklaşık yüzde 28'lik artış gerçekleşmesi halinde 4 bin 208 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece otomobil sahiplerinin yalnızca muayene için ödeyeceği tutar yaklaşık 920 TL artmış olacak.

EGZOZ ÖLÇÜMÜ DE ZAMLANACAK

Araç sahiplerinin bir diğer zorunlu gider kalemi olan egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinde de artış bekleniyor.

Halihazırda 460 TL olan egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinin, yüzde 28'lik artış senaryosunda 589 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Böylece muayene ve egzoz ölçümünün toplam maliyeti 4 bin 797 TL'ye ulaşabilecek.

İşlem 2026 ücreti 2027 tahmini Artış Araç muayenesi 3.288 TL 4.208 TL 920 TL Egzoz emisyon ölçümü 460 TL 589 TL 129 TL Toplam 3.748 TL 4.797 TL 1.049 TL

ZAM ORANI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Söz konusu rakamların kesinleşmiş 2027 tarifesi olmadığı özellikle belirtiliyor. Hesaplamalar, Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 28 olması varsayımına dayanıyor. Nihai oran ve buna bağlı ücretler resmi düzenlemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Bu nedenle muayene tarihi yıl sonuna yaklaşan araç sahiplerinin, işlemlerini 2026 yılı bitmeden tamamlamaları, olası yeni tarifeden etkilenmemeleri açısından önem taşıyor.